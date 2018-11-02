中山大學邀請小提琴家曾宇謙合奏

2018年11月02日 07:16 中時 曹明正

中山大學駐校「巴洛克獨奏家樂團」本月16、17日將與台灣小提琴家曾宇謙舉辦《世紀．四季》音樂會。（中山大學提供）

中山大學駐校「巴洛克獨奏家樂團」16、17日將在高雄、台中，與享譽國際的台灣小提琴家曾宇謙舉辦《世紀．四季》音樂會。曾宇謙將帶來價值上億、1732年由義大利製琴大師朱塞佩．瓜奈里．耶穌所製作的小提琴演出。

曾宇謙的琴音晶瑩剔透、純淨無瑕且自由有活力，是古典樂壇無可限量的後起之秀。2015年奪得素有「古典音樂界奧運」的柴可夫斯基音樂大賽小提琴首獎，並從美國費城寇蒂斯音樂學院畢業，多次拿下國際大賽獎項。

中山大學音樂系教授兼藝文中心主任李美文說，藉由音樂旅行概念，將透過巴洛克獨奏家樂團仿18世紀法式雙層大鍵琴，與曾宇謙帶來近300年的骨董名琴，共同演出巴洛克時期韋瓦第的「四季」及早川正昭的「台灣四季」。

早川正昭的「台灣四季」採用韋瓦第的作曲手法，沿襲巴洛克音樂風格，以12首台灣民謠仿照韋瓦第《四季》，編排創作成《台灣四季》，風韻甜美，不僅刻畫出台灣春夏秋冬不同氣候的美景，也道盡台灣的人情味。

巴洛克獨奏家樂團近年來將古典曲風注入新思維，多次邀請台灣知名作曲家結合西洋古曲音樂改編經典台灣歌謠，讓台灣歌謠的軀殼灌入古典音樂的靈魂，同時結合樂團所熟知的古典訓練與傳統，維持台灣歌謠的原貌。

(中時 )