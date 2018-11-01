安迪患食道癌 愛女心痛：不管風涼話全家人心在一起！

2018年11月01日 20:13 中時電子報 蔡曉婷

57歲藝人安迪今(1日)傳出確診食道癌第3期，目前已進入第2階段治療，老婆阿娥對老公受苦相當不捨，數度痛哭，女兒林吟蔚稍早也發長文表示很心疼父親低調治病又故作堅強，她想對爸爸說：「就算全世界的人不能感同身受你的痛，也或者會有很多風涼話，但我們全家人心都在一起，沒有人是完美不犯錯的」。

本名林安迪的安迪和老婆陳慧娥（阿娥）育有一子一女，兒子林志融是TRASH樂團的主唱兼吉他手，女兒林吟蔚曾參加《超級偶像》第2季，今安迪被爆罹癌，據《ETtoday星光雲》報導，林吟蔚表示今年剛從外面搬回家住，不久就發現父親生病，以前父女倆愛鬥嘴，如今知道爸爸身體不好，她都會讓他，「只要他能開心一點、舒服一點就好。」

林吟蔚表示，因為尊重父親低調對抗病魔的意願，林吟蔚身邊的朋友也不知道安迪生病，但看著爸爸一天天因為電療、化療等日漸憔悴，林吟蔚也十分不捨，又因不想安迪擔心，林吟蔚往往只能躲在房間哭，為父親病情相當心碎、擔憂。

林吟蔚最後說，就算全世界的人無法體諒、甚至說風涼話，他們全家都會陪伴安迪攜手同行，以前安迪常安慰兒女：「不管在外面受多少委屈，家永遠都是你們的避風港」，現在換他們對安迪說一樣的話，更強調：「我們讓你靠，加油，你一定可以的，我們愛你，永遠」，並代替全家人感謝外界對他們溫暖的關心。

(中時電子報)