選舉逼近避免職務安插 8日起依法凍結直轄市長人事權

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年底九合一選舉逼近，考試院今天表示，為避免機關首長更動時，乘機大量安置人員，影響機關人事安定，選委會表訂公告日期，11月8日起依法凍結直轄市長人事權；22縣市長、鄉鎮市長13日起凍結。

銓敘部官員表示，凍結期間違法任用，後果非常嚴重，因為銓敘部就不會銓敘審定，原有派令遭撤銷，會造成職務連動，公務員被迫回任，會遭到沒有懸缺的窘境。

銓敘部表示，86年至今，尚未發生因此違法任用案件，僅有在上屆政黨輪替時，時任行政院長毛治國在「看守期間」突然提前辭職，人事權緊急凍結，導致任內簽的派令全屬違法任用，最後緊急撤銷。

銓敘部今天在考試院會報告配合九合一地方公職人員選舉公務人員任用、考績及行政中立相關規定辦理情形。

書面報告指出，在任用部分，說明九合一選舉期間，有關機關首長人事凍結等相關規範。

根據公務人員任用法第26條之1第1項規定，各機關首長於下列期間，不得任用或遷調人員，其中民選首長，自次屆同一選舉候選人名單公告之日起至當選人名單公告之日止。但競選連任未當選或未再競選連任者，至離職日止；民意機關首長，自次屆同一民意代表選舉候選人名單公告之日起至其首長當選人宣誓就職止；地方政府所屬機關政務首長及其同層級機關首長，於民選首長競選連任未當選或未再競選連任時。

考試院表示，依中央（各地方）選舉委員會工作進行程序表，人事權依法凍結起始日分別為，各直轄市長為11月8日；各縣（市）長、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、直轄市（縣〈市〉）議會議長為11月13日；各鄉（鎮、市）民代表會、直轄市山地原住民區民代表會主席為11月18日。

此外，直轄市、縣（市）政府所屬機關政務首長及其同層級機關首長（人事、主計、政風及警察首長雖屬常任人員，為期人事整體衡平，亦須受限），於直轄市長、縣（市）長競選連任未當選或未再競選連任時，自次屆該項選舉當選人名單公告之日（暫訂11月30日）起至當選人宣誓就職止，不得任用或遷調人員。

(中時 )

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