長榮787客機今首航 商務艙機票秒殺

2018年11月01日 21:14 中時 陳麒全

長榮航空公司日前引進波音787-9全新客機，在通過5階段的適航認證後，1日上午首次載客執行飛行任務前往香港。（陳麒全攝）

長榮航空總經理孫嘉明在首航儀式致詞時表示，微笑代表著快樂，長榮航空引進波音787客機後，以「天空中的微笑」為主軸，期盼搭機能向同機的旅客傳遞微笑，也向航空公司工作人員傳遞微笑，大家一起在微笑中完成愉快的空中旅程。（陳麒全攝）

長榮航空總經理孫嘉明在首航儀式致詞時表示，微笑代表著快樂，長榮航空引進波音787客機後，以「天空中的微笑」為主軸，期盼搭機能向同機的旅客傳遞微笑，也向航空公司工作人員傳遞微笑，大家一起在微笑中完成愉快的空中旅程。（陳麒全攝）

長榮787客機今首航。（陳麒全攝）

首航班機旅客都會有一份特別的首航禮。（陳麒全攝）

首航班機旅客都會有一份特別的首航禮。（陳麒全攝）

長榮航空公司日前引進波音787-9全新客機，在通過5階段的適航認證後，1日上午首次載客執行飛行任務前往香港，被列為精品服務類的商務艙機票在開賣時秒殺，更有超過50位航空迷揪團當天搭機往返台港，只是為了體驗夢幻客機波音787首航。

長榮航空第1架波音787-9客機於10月4日交機返抵桃園機場，由於第一架新機型客機須完成民航局5階段認證審查，在完成適航認證後，1日首次執行載客飛航任務前往香港。波音787-9客機飛行時機翼會微微上翹，從正面看好像是微笑的嘴型，長榮航空特別在候機室內設置「微笑」看板，讓旅客留下首航紀念。

長榮航空總經理孫嘉明在首航儀式致詞時表示，微笑代表著快樂，長榮航空引進波音787客機後，以「天空中的微笑」為主軸，期盼搭機能向同機的旅客傳遞微笑，也向航空公司工作人員傳遞微笑，大家一起在微笑中完成愉快的空中旅程。

長榮波音787客機在確定1日首航後，標榜由賓士團隊設計的商務艙機票瞬間秒殺，首航班機有超過50位飛機迷，揪團買了上午首航香港的機票，沒有在香港過夜，1日晚間再搭乘波音787飛機回台。長榮航空自家員工也請假想搶進首航班機，但是剩餘機位不夠，許多人沒搭上。

此次活動長榮航空別出心裁，將募集首航班旅客自行上傳或是透過攝影師於候機室所拍下的微笑照片，以蒙太奇馬賽克拼貼照片的方式，把旅客的微笑照片拼貼成長榮航空波音787-9在天空中翱翔的樣貌，並將以電子郵件的方式寄送給參與活動的旅客，讓旅客與長榮航空共同收藏這份喜悅。

長榮航空總經理孫嘉明表示，第2架波音787-9夢幻客機已於10月31日交機抵台，經過整備後將投入台北-香港航線。12月初起787型客機將增飛大阪、東京成田航線，屆時往返香港、大阪、東京成田的旅客，都有機會搭乘到787夢幻新機。

(中時 )