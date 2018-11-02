台東》饒慶鈴舉行縣政藍圖記者會　高嘉瑜王威中情義相挺劉櫂豪

2018年11月02日 07:05 中時 楊漢聲

饒慶鈴「6大主軸，1個願景」在接獲黃健庭的「助攻」後，成功「投藍」將球放進籃框。(楊漢聲攝)

國民黨台東縣長參選人饒慶鈴1日下午在競選總部舉行「6大主軸，1個願景」縣政藍圖記者會，統整她先前公布的六大政策。對手民進黨台東縣長參選人劉櫂豪好友台北市議員高嘉瑜，特地邀請市議員同仁王威中一起拍攝影片，針對在北部工作求學的台東子弟幫劉櫂豪催票。

饒慶鈴1日邀請了其競選團隊主任委員黃健庭、原住民後援會總召廖國棟、後援會總會長吳俊立以及國民黨台東黨部主委吳秀華，團隊5人共組1支籃球隊亮相。饒慶鈴「6大主軸，1個願景」在接獲黃健庭的「助攻」後，成功「投藍」將球放進籃框，象徵饒慶鈴與其團隊憑藉著團隊合作贏得勝利。

選舉進入倒數階段，饒慶鈴認為，在這關鍵的時刻，還無法完全奠定勝利，未來這24天，她與團隊還要再團結、再前進、再投進一顆球，確保勝利。

台北市議員高嘉瑜情義相挺劉櫂豪，日前更找來台北市議員王威中，主動替劉櫂豪錄製推薦影片，希望透過影片呼籲外地的台東子弟返鄉投票支持劉櫂豪，高嘉瑜跟王威中呼籲台東子弟要共同來終結政2代，為台東帶來改變。

劉櫂豪則表示，許多外地的朋友都非常關心台東的未來，我們自己更要關心，希望大家都能返鄉投下神聖的1票，參與歷史的一刻。

(中時 )