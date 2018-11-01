影》「我被攔到了!」李明彥被逮後竟高調發文自拍

2018年11月01日 20:37 中時電子報 柯毓庭

警方公佈影片

李明彥昨(1日)持鋼筋闖市府攻擊勞動局長賴香伶後，今天下午2時許高調現身台北捷運新埔站被警方逮捕，目前移送至台北市警察局信義分局偵訊，而李男在被逮捕後，竟還高調自拍，並在臉書發文說「我被攔到了」。

信義分局的記者會說明指出，李明彥昨持鋼筋攻擊賴香伶後逃逸，包括信義分局、市警局刑警大隊、捷運警察局及北投分局案發後便立刻共組專案小組偵辦，起動科技辦案，追查李明彥逃逸路線，並通知各單位全力緝捕。

警方指出，李男昨深夜在松山火車站附近並將手機關閉，隨後又出現在北投區並開手機發文表達訴求，讓警方疲於奔命，甚至在新埔站落網後，還高調在臉書社團「中油勞務、工讀生被侵害的勞權－←歡迎加入同名社團」發文，表示「我在新埔站被警察攔到了。應該是抓到台北車站刑警隊」。

李嫌下午被帶回信義分局偵訊。(林郁平攝)

偵查隊隊長車宇基則表示，李明彥今下午2時40分現身於台北捷運新埔站，經員警發現通報後成功將其逮捕，隨後也立即送至信義分局進行偵訊。

李男在被逮捕回警分局偵訊後，面對大批媒體，不斷高喊「台北市政府貪汙」等訴求，但未對為何攻擊賴香伶有進一步的說明。

勞動局官員昨則指出，李明彥曾為中油派遣工，對於派遣工權益未受重視十分不滿，去年曾召開記者會指台北捷運公司派遣清潔工的勞動權益遭漠視。

(中時電子報)