國安局：針對個人、社群團體臉書 無針對性監控追蹤

2018年11月01日 21:29 中時 呂昭隆

針對媒體報導「國安局緊盯國人於臉書詆毀國家元首言論」乙情，國安局表示，針對個人、社群團體的臉書，並無針對性監控追蹤。

國安局說，臺灣是民主國家，基於維護言論自由為普世價值，國家安全局絕不會也不能干涉、箝制人民言論自由。

國安局指出，鑒於中共及境外敵對勢力近主動介入及引導網路輿論發展方向，藉「不實訊息」污衊我國元首，意圖影響總統三軍統帥職權施行，干擾國家機制有效運作，打擊政府威信，影響臺灣民心士氣，爰本局將「詆毀國家元首」列為蒐報爭議訊息面向之一，例如蔡總統「同慶之旅」期間爆發抵制85度C事件；日前那姓犯嫌於社群網站假稱總統要求勘災甲車官員全副武裝，意圖斲傷元首領導國家公信，製造社會對立衝突；以及大陸軍事網以「蔡英文要把太平島賣給美國，美國敢接嗎？」為題，進而扭曲總統言論等情。

國安局強調，依國家情報工作法第7條、第15條，有責統合各國安單位，針對中共及境外敵對勢力散布足以影響我國家安全或利益、危害社會安定等資訊，即時通報政府權責機關機先應處。國安單位對衝擊國家安全之不實訊息，造成社會不安定之情訊，歷來都會高度關注，其中臉書本為網路公開場域，社會民眾均可自由連結瀏覽、閱讀評論，本局針對個人、社群團體並無針對性監控追蹤。

國安局說，目前各國針對假消息防制作法主要採取「制定專法或增補法條」、「設立專責機構」、「要求媒體自律並建立第三方查核機制」及「透過教育加強媒體識讀素養」等4大面向，我國與主要民主國家並無二致，惟有關媒體報導「反制網路假新聞，國安局擬納管」乙節，本局非修法權責單位，對於是否修法敬表尊重。

(中時 )