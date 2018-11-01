娜塔莉人妻首日拋尪棄家 放棄蜜月跑到台灣中部...

2018年11月01日 20:42 中時 潘鈺楨

娜塔莉（左）與阿姨。（國家地理頻道提供）

福斯傳媒集團台灣區副總經理劉慧婕（左起）、國家地理亞太暨中東區業務資深副總裁康艾波斯托先生、客委會主委李永得、主持人娜塔莉。（國家地理頻道提供）

又一位美女主持人投入旅遊節目！《客家文藝復興：浪漫台三線》找來《亞洲超級名模生死鬥》中嶄露頭角的娜塔莉（Natalie Pickles），與國家地理頻道的主持常客，同時也是歷史人類學家的朱利安達維森（Julian Davison），聯手沿著台三線探索有400年歷史的客家文化。

娜塔莉今年成為人妻，就在結婚完隔天馬上投入節目拍攝，至今還是沒有時間度蜜月，好在老公絲毫沒生氣，全力支持她的工作。就連她婚後要幫雜誌拍攝性感照片，老公都沒反對，她說：「本來想說先跟老公溝通，沒想到老公反而鼓勵我一定要去拍！」

娜塔莉是英國、客家混血，雖然在家裡媽媽、外公外婆會講客家話，但她和時下年輕人一樣，對家鄉文化並不瞭解，甚至曾把客家庄常見的台灣花布誤以為是日本花布。節目今年5月開拍，拍攝時常常要中、英、客語3種語言切換，讓她腦筋大打結，曾在節目中對著朱利安講中文，等說出口之後才發現：「不對，應該是要講英文！」

娜塔莉與朱利安從桃園平鎮、龍潭起沿山路蜿蜒，通過新竹、苗栗，直至台中東勢、新社，這條全台客庄密度最高的跨縣市客家廊道，共貫串了16個鄉鎮。在客庄耆老日漸凋零，年輕人口又外流之後，傳統客家文化如何與當代生活接軌，並發展出新意義的客家文化，於是策定了國家旗艦型計劃《客家文藝復興：浪漫台三線》。對娜塔莉來說，這可說是一趟尋根之旅。娜塔莉的母親出身苗栗縣公館鄉，娜塔莉和朱利安一起造訪了娜塔莉阿姨劉春娥在苗栗公館的老伙房，二人在傳統爐灶上七手八腳，並在劉春娥的指導下，合作鏟出了最具代表性的客家菜：客家小炒。朱利安透過學做客家菜的過程，瞭解到重油重鹹的客家料理原來是為了讓人開胃下飯，增加飽足感好儲備下田工作的體力，而勤儉天性也激發客家人的巧思，發想出各式食材的保存方式；大魚大肉則是留到特殊節日，祭奉神明。而在學做客家菜之前，兩人早已事先拜訪了南庄當地的稻農、桂竹筍農以及竹東的醃菜工廠等食材源頭，瞭解到酸菜、福菜、梅干菜，其實都是芥菜家族的成員，差別只是在醃製的時程不同。除此之外，也用鏡頭帶領觀眾品嘗道地客家米食點心，豬籠粄、漉湯粢、粢粑、牛汶水等。

《客家文藝復興 ：浪漫台三線》除了《客庄食記》，尚有《先民寶藏》、《客語風情》二個主軸。在《先民寶藏》單元中，兩人與當地歷史學家陳板，沿著山路回溯客家先民的腳步，這些山路維繫了客家人的生計，讓他們運送商品和貨物北上至港口，再出口到其他國家。這一集也讓大家知道，帶動台灣經濟的秘密就隱身在這些客家人居住的丘陵當中。新竹和苗栗的丘陵地藴藏豐富的天然資源，曾經叱吒一時的油桐花樹，因為石化工業的興起，功能被取代，如今油桐花樹在台灣象徵的是客家人的勤奮。苗栗銅鑼的樟樹也面臨相同的命運，樟腦產業在1860到1895年間因其重要性，發展達到顛峰，全球逾70%的樟腦來自台灣。樟腦的應用非常廣泛，從製作炸藥到日常家用品、藥物、甚至是影片膠卷。時至今日，樟腦製成的賽璐璐電影膠卷都還保存得十分完善，但價錢高昂的樟腦最終仍不敵廉價的化學產品而被取代。

娜塔莉和朱利安在樟腦工廠體驗了腳踩碎木蒸餾桶，努力踩了半天，無法相信全部那些木頭，卻只能蒸餾出三桶樟腦油，二人直呼實在是太費功夫啦！之後，又前往客家歷史中心北埔，探訪了「金廣福」，金廣福乃由清朝政府支持、閩粵合作的一個行政單位。金廣福作為一個客家第一代創舉精神的標誌，為這個地區帶來和平及安穩。最後，二人前往新竹峨眉品嘗東方美人茶，讓Julian津津樂道的是，東方美人茶所散發的花果蜜香，原來是要被小綠葉蟬咬過，小綠葉蟬吸食過後的茶葉、茶芽，會產生複雜的化學變化，讓茶葉散發獨特香氣。

在《客語風情》單元中，娜塔莉和朱利安挑戰了在客家採茶戲中軋一腳，二人粉墨登場一起上台表演。但在那之前，他們必須為正式登台做準備。先是跟國立台灣戲曲專科學校鄭榮興校長學習客家戲劇和採茶之間的關係，同時瞭解基本的客家文化；接著和一群小學生在課堂上學習客家話發音，並且和新藝星戲劇團王世金團長討教登台的戲碼與基本功。最後，在新竹峨眉湖與客家吟唱詩人阿淘碰面，欣賞他以自然、人與周遭環境關係為主題的創作，以及聆聽被譽為客家山歌國寶級大師徐木珍的山歌情歌演出。

《客家文藝復興：浪漫台三線》於11月4日(日)晚上8點國家地理頻道首播連播2集，11月11日（日）晚上8點播出第3集。Star World 11月10日 (六) 晚上9點、衛視中文台11月17日（六）中午12點也將接力播出，並且在FOX+同步上架。之後亦會在日本、東南亞、中東、大洋洲約 40 個國家/地區播映，讓更多觀眾看到客家文化再生的獨特樣貌。

(中時 )