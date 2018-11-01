新北》替電火球電話拜票 陳菊：選情五五波非常緊繃

陳菊今晚前往民進黨新北市長蘇貞昌板橋競選總部，親自打給民眾進行電話拜票。（譚宇哲攝）

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選戰倒數，總統府祕書長陳菊今晚前往民進黨新北市長蘇貞昌板橋競選總部，親自打給民眾進行電話拜票，談到對新北選情看法，陳菊表示，新北市選情五五波，非常緊繃，希望大家選對人會做事，讓新北在未來4年有很大改變。

蘇貞昌競選辦公室電話拜票中心今晚啟動，陳菊到場親自撥打3通電話給三重、永和、板橋選區的民眾拜票，懇託民眾支持蘇貞昌及綠營新北市議員候選人，有民眾聽到是陳菊本人來電，興奮大呼「是真的陳菊嗎」，最後民眾也一一允諾給予支持。

陳菊說，這一次新北選情五五波，非常緊繃，民進黨全黨上下都關心新北選情，自己沒有太多時間為蘇助選加油打氣，因此特別來打幾通電話，拜託市民朋友選對人、會做事，讓新北在未來4年有很大改變。

媒體詢問民進黨內民調指出侯友宜與蘇真差民調僅差0.2個百分點，與多數媒體民調差異很大，陳菊表示，民進黨內部民調很嚴謹，「不是要讓某些人高興，或讓某些人不高興」，這份民調是滾動式民調，所以她比較相信。

陳菊也說，其他不同民調有各自不同立場，她都尊重，參考就好，她對新北市民非常有信心，蘇貞昌的努力和政見，到現在為止都讓新北市民非常懷念，相信選對人很重要，會做事很重要，也相信新北市民跟她都有同樣的共識，為蘇貞昌加油打氣。

(中時 )

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