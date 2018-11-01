宅神：國民黨想北、高全要 2020恐有很大危險！

宅神指出，國民黨若北、高全要，2020年恐面臨很大的危險！（本報系資料照片）

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中時電子報

最新民調，國民黨台北市長候選人丁守中35%，和台北市長柯文哲的支持度38%，只差3%。宅神朱學恒在政論節目上直指，年底選戰，國民黨如果想北、高全拿，2020年恐怕就有很大的危險！

朱學恒指出，該民調公布後，有一群藍營的人想要北高全拿，這樣會有一種噁心感產生，就是說為了討厭民進黨，卻怎麼反而扶植了國民黨。國民黨如果聰明，不要貪心，北高大概只能選一都，北高選一都，將來還有機會復興，如果北、高全要，2020年恐怕就有很大的危險。

朱學恒在政論節目《年代向錢看》點出，丁守中在台北這一盤，不管現在拿到的民調數字是怎樣，看起來還是落後，就看國民黨要不要為了丁守中而攜牲韓國瑜，也就是說，如果強迫韓去幫丁守中站台，這對高雄選情是沒有利的。因為丁守中和韓國瑜之間的形象衝突，會讓韓國瑜的新韓粉覺得，「那這樣我不是在支持國民黨嗎？當初我不是說全國沒有柯文哲可以投，所以我在高雄可以投給韓國瑜嗎？」這意念一產生，對韓國瑜本身是不利的。

朱學恒強調，尤其韓國瑜在高雄的選戰「馬拉松」已經進到最後一個月，最近韓國瑜有很多奇奇怪怪的失言，讓民進黨候選人陳其邁陣營士氣大振，因為陳知道，現在看起來在馬拉松的最後1公里，韓國瑜確實累了，他在訪問或致詞之中，就會露出破綻。因此民進黨正在把陳其邁的整個形象加強，整個民進黨的體系也開始醒過來了！像「三山」大會戰，韓陣營周三在旗山辦一場，民進黨跟著在星期六來一場。至於岡山，韓在周四有一場，民進黨跟著周六也來一場。

(中時電子報)

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