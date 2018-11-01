美韓確認朝鮮去核化後 駐韓美軍仍將續留

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中時
／綜合報導

美國之音（VOA）中文網1日報導說，美國與南韓國防官員達成協議，確定在朝鮮半島最終、完全和可核實地去核化之後，美軍將繼續駐守朝鮮半島，幫助南韓抵禦外來的安全威脅。

美國國防部長馬提斯與南韓防長鄭景鬥10月31日在五角大廈出席第50次美韓安保協議會（SCM），就美韓聯合部隊在戰時作戰指揮權移交後將遵循的原則達成協議，並簽署《聯合防衛指南》。

美韓防長還在今後實行的《聯合防衛指南》中達成協議，即歸還作戰權後，也不會撤離駐美韓軍。在歸還作戰權時成立的「未來韓美聯合軍司令部」也將維持與目前的司令部幾乎一致的形態。但是人員方面與目前相反，將由南韓軍大將（四星將軍）擔任司令官，美軍四星將軍擔任副司令官。

根據五角大廈公布的英文韓文雙語版的協議，南韓國防部將在聯合防禦中擔任領導角色，美國國防部將填補南韓軍事能力上的欠缺，確保南韓的安全。協議還說，南韓將擴大自身責任、遏阻外來侵略，美國將繼續向南韓提供延伸遏阻和防禦。

美國國防部將這一協議稱為美韓同盟關係的一個里程碑。

防務專家們此前曾表示，南韓希望美軍繼續留守朝鮮半島，與中國大陸不斷在地區實施軍事擴張有關。美國目前在南韓駐有2萬8千名兵力。

美國總統川普今年6月在新加坡會見北韓領導人金正恩之後曾表示，他希望看到美軍在未來某個適當時候撤出朝鮮半島。

另據南韓《朝鮮日報》報導，美韓軍方當局決定著手為明年起美國將戰時作戰指揮權（作戰權）歸還南韓展開驗證工作。由此，最快有可能在文在寅總統任期結束，即2022年5月前歸還作戰權。

美韓於2014年安保協議會（SCM）上達成「有條件地歸還作戰權」的協議，如果南韓軍具備主導美韓聯合防衛的能力和應對朝鮮核導的能力，則將歸還作戰權，這次是對上述內容的具體化。

在美韓兩國判斷「條件」是否成熟的三個階段的驗證措施中，第一階段是驗證基本運用能力（IOC），計劃從明年開始。據悉，如果從明年開始依次開展三個階段的驗證工作，則有望於2021年完成驗證。軍方有關人士稱：「最快有望在2022年5月前，依照美韓協議移交作戰權。」

(中時 )

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