武陵農場櫻花季熱門時段訂房秒殺額滿

2018年11月01日 21:26 工商 曾麗芳

熱門的武陵農場賞櫻季總是一房難求，該農場今（1）日正式對外開放明(108)年2月至3月3日櫻花季房間預定，因為明年春節假期長達9天，加上228四天連假，許多民眾規劃上山賞花，因此2月熱門時段如春節假期、假日、228假期(2/28~3/3)房間，開放不到10分鐘就全部秒殺額滿。

武陵農場表示，沒訂到客房的遊客，不妨碰碰運氣、過幾天再打電話到櫃檯詢問是否有人退訂。

武陵農場強調，武陵值得一遊的季節不只是2月份的櫻花季，11月份的楓紅、落羽松及銀杏也是網搜第一的熱門景點，而12、1月份的梅花在網路上也是排行有名，不同於平地的白色梅花，農場的梅花則有白、粉、紅等多個品種，美麗程度不輸櫻花；還有香氣濃烈的臘梅，品種有素心臘梅、馨口臘梅及大花臘梅等。

目前11月到明年1月的平日仍有房間，武陵農場表示，有興趣享受大自然及美景饗宴的民眾，可以打電話到農場訂房。

除了以上季節之外，武陵農場的3月為霧社山櫻、桃花及蘋果花花季，4月是紫藤及牡丹爭豔的季節。農場已規劃培植四個紫藤品種，目前已小有成就，預計2年後將成為武陵農場另一重要花季；而牡丹是農場這幾年重點培育的花卉，是少數在台灣能看到的地方，有興趣的民眾可以在以上時間來場欣賞到不同的花卉及風景。

(工商 )