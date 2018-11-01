祈錦鈅受魔鬼訓練 砸萬元保養美肌

2018年11月01日 21:05 中時 蔡琛儀

祈錦鈅目前正為了將推出的全新EP做準備。(固立狗娛樂提供)

祈錦鈅目前正為了將推出的全新EP做準備。(固立狗娛樂提供)

網路歌手祈錦鈅近來緊鑼密鼓錄音籌備首張EP，日前接受一連串的打造女神的「專業魔鬼訓練」，包括健身、舞蹈、歌唱課程。祈錦鈅現每週進行4小時健身訓練、保養上更被經紀人高規格檢視雙腿、肌膚不能有撞傷瘀青，嚇的她狂購萬元面膜、保濕、美白產品來保養自己。

在訓練的過程中，有五年平面模特兒經驗的她被經紀公司要求，幕前幕後都要徹底學習，還特別安排她擔任在歌手發片記者會中化身平面攝影師，在台下捕捉藝人台上漂亮照片、觀摩學習。她戴上鴨舌帽、粗框眼鏡喬裝打扮，和其他攝影大哥中互相搶佔最佳位置拍攝，不時還被其他平面拍攝記者嫌棄說是哪家媒體的攝影在這裡佔位子，讓祈錦鈅感受工作人員的辛苦。

日前祈錦鈅ig上傳一支低視角影片，甜美的笑容和好身材盡收眼底，吸引十萬網友搶看療癒影片，祈錦鈅說:「最近花很多時間和閨蜜們混在一起，發現女生的話題都會圍繞在男友身上，有感應該更花心思關心自己，就算是暫時沒有感情的寄託，也可以享受一個人獨處的自由和寧靜。」對於自己的身材，祈錦鈅說：「自己早就習慣了，覺得這就是我身體的一部分，不管是誇獎和是攻擊，都會接受，但希望自己可以證明身材好和歌聲好是可以劃上等號的。」

從平面模特兒開始轉型為歌手，她的心境上有很大的改變，會花更多時間去傾聽別人的心事、關心別人，希望自己變得更有溫度，也是因為她今年經歷了一場情傷，頓悟了一些道理，認為女生談戀愛的時候就比較會配合對方，有時會失去自己，現在把主導權拿回來，慢慢調整心態，先把自己的狀況維持好也期許下一段愛情必修學拿高分。

祈錦鈅將在10日舉辦粉絲見面會、11日將擔任梁心頤(Lara)演唱會的熱場歌手，會演唱新歌和粉絲互動，她笑說感覺閉關好久了，想要出來和粉絲見見面，透過見面會和演唱讓大家可以看見她的努力和進步。

(中時 )