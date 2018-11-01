安迪罹癌暴瘦11公斤 愛妻慟：「像斷了手腳」

2018年11月01日 21:05 中時 洪秀瑛

安迪接受治療，今已出院，下週再進行第二階段化療。（阿娥提供）

安迪逗老婆開心。（阿娥提供）

57歲的安迪今年8月發現罹患食道癌三期，已做完第1次放射性化療和33次電療，下週還要再住院進行第2階段化療，安迪的老婆阿娥說，看第2次療程結果怎樣，若不行只能把整個喉嚨拿掉，「以後不能唱歌、不能講話，真的比死還難受」。

安迪這3個月內暴瘦11公斤，他在病床上知道阿娥會擔心、難過，偶爾還會逗老婆開心。阿娥說，希望可以不用開刀，畢竟開刀後不能進食也很痛苦，由於腫瘤靠近喉嚨處，因化療傷到喉嚨，安迪現在講話聲音變得沙啞，罹癌前也還有拍《戲說台灣》，現在演藝工作只能喊停。

阿娥說，安迪化療初期吞嚥困難，煮得再好吃的食物也要把食物打成黏稠漿狀，喝太稀狀食物也會嗆到，現在已經可以吞嚥，絕不能吃刺激性食物，他以前菸酒不離身，戒菸後，現在連聞到菸味都覺得噁心。

阿娥堅強地說，化療身體非常虛弱，安迪動不動就說「老婆，我好累」，以前她只要出一張嘴就好，安迪都會把大小事安排妥當，「現在我好像斷了一邊手和腳，很多事也不敢告訴他，怕影響他心情」，她說一對女兒、兒子十分懂事與貼心，兒子會做養生餐給爸爸吃，並逗爸爸開心。

(中時 )