故宮翠玉白菜姐妹 后里馬場園區亮相

2018年11月01日 21:23 中時 陳淑娥

「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花進駐台中花博，市長林佳龍（左）、故宮副院長李靜慧（右）一同欣賞。（陳淑娥攝）

故宮博物院人氣國寶「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花，1日進駐台中花博后里馬場園區，其中「翠玉白菜」發包投保金額高達3.19億元，在花博展期近6個月，園區將以最高規格保護文物，讓花博遊客近距離觀賞大飽眼福。

「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花在故宮花蝶館完成佈展，台中市長林佳龍表示，花博將於週六開幕，預計吸引超過800萬遊客參訪，市府也全力配合故宮專業適當協助，給予最好的保護。

故宮副院長李靜慧指出，這兩件作品30日抵達台中，隔天在花蝶館亮相，館內的展出空間比故宮更寬敞，一次能容納更多遊客觀賞；而在市府協助下，故宮將依據文物保存規定，以最嚴謹的措施保護國寶，並在適當的溫度、濕度、保安等措施下，確保文物安全。

故宮表示，故宮有3件翠玉白菜系列作品，「翠玉白菜」與真實白菜相似度幾乎百分百的作品，不論創意、工藝均巧妙呈現白菜形體與色彩光澤，葉尖的螽斯及蝗蟲寓意多產；「翠玉小白菜」則以翠綠色玉製成，夾帶白斑，運用陰刻線條雕琢葉脈，栩栩如生呈現菜葉柔軟質感，均在台中花博展出；另件「翠白菜花插」目前則在南故宮展出。

而后里森林園區「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術也提前亮相！這朵地表最大的機械花，由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與台中市府及12個在地單位共創，以697朵火紅色機械花組成，結合藝術、人文與科技，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，希望讓遊客一起看見花朵盛開，一起聆聽花開聲音。

(中時 )