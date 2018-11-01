故宮翠玉白菜姐妹 后里馬場園區亮相

故宮人氣巨星「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花，1日首度在台中花博亮相。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花進駐台中花博，市長林佳龍（左）、故宮副院長李靜慧（右）一同欣賞。（陳淑娥攝）

故宮博物院人氣國寶「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花，1日進駐台中花博后里馬場園區，其中「翠玉白菜」發包投保金額高達3.19億元，在花博展期近6個月，園區將以最高規格保護文物，讓花博遊客近距離觀賞大飽眼福。

「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花在故宮花蝶館完成佈展，台中市長林佳龍表示，花博將於週六開幕，預計吸引超過800萬遊客參訪，市府也全力配合故宮專業適當協助，給予最好的保護。

故宮副院長李靜慧指出，這兩件作品30日抵達台中，隔天在花蝶館亮相，館內的展出空間比故宮更寬敞，一次能容納更多遊客觀賞；而在市府協助下，故宮將依據文物保存規定，以最嚴謹的措施保護國寶，並在適當的溫度、濕度、保安等措施下，確保文物安全。

故宮表示，故宮有3件翠玉白菜系列作品，「翠玉白菜」與真實白菜相似度幾乎百分百的作品，不論創意、工藝均巧妙呈現白菜形體與色彩光澤，葉尖的螽斯及蝗蟲寓意多產；「翠玉小白菜」則以翠綠色玉製成，夾帶白斑，運用陰刻線條雕琢葉脈，栩栩如生呈現菜葉柔軟質感，均在台中花博展出；另件「翠白菜花插」目前則在南故宮展出。

而后里森林園區「聆聽花開的聲音」大型裝置藝術也提前亮相！這朵地表最大的機械花，由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與台中市府及12個在地單位共創，以697朵火紅色機械花組成，結合藝術、人文與科技，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，希望讓遊客一起看見花朵盛開，一起聆聽花開聲音。

(中時 )

武陵農場櫻花季熱門時段訂房秒殺… 麗寶國際賽車場亮相 賓士貼鑽跑…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。