在箱子裡上演偶戲劇場 科學怪人淚眼看愛貓

2018年11月01日 21:29 中時 李欣恬

風靡國際的墨西哥繩索劇團，其特製的魔幻箱劇場為代表作，觀眾想看戲，必須靠近木箱，以單眼欣賞在箱子裡上演的偶戲。（利澤國際偶戲藝術村提供）

風靡全球的動畫《可可夜總會》，以墨西哥亡靈節為題材，表現跨越生死的親情，感人熱淚。享譽國際的墨西哥繩索劇團，也以亡靈節為創作靈感，在特製的小木箱裡，別有洞天，上演一場科學怪人與愛貓亡靈重逢的精緻偶戲，觀眾只能透過木箱上的小洞欣賞箱子裡的動態，有如欣賞一場木箱裡的偶戲電影。

擔任演出的偶戲藝術家安德魯．葛艾文，現年25歲，團齡12年，自小接觸偶戲的他表示，「墨西哥的亡靈節很特別，我們看待生死，比較不會用悲傷的態度，而是以歡慶死亡的方式看待生死，我們相信只要能款待祖靈，讓亡靈返家過節，就可以獲得保佑和豐收。」

墨西哥繩索劇團成立於2006年，目前活躍於世界各大國際藝術節，今年也和台灣無獨有偶劇團合作，其最廣為人知的作品，就是他們原創的魔幻箱劇場，在每只箱子裡上演不同的故事，這次來台演出的魔幻箱劇場有〈科學怪人文森〉、〈馬戲〉和〈海洋冒險〉。

在〈科學怪人文森〉裡的客廳場景，各種家具物件具體而微，如桌上科學怪人與愛貓的合照、帶有居家感的搖椅、浴缸、天花板上的燈泡等，皆細膩地呈現。操偶師以單手操作科學怪人，在這小小的房間裡，淚眼望著遠方，並和愛貓亡靈重逢的動人情節。

安德魯．葛艾文表示，團隊最初設計在木箱裡演偶戲，有兩個考量，「一是人們透過這小小的窗口，一定會有看不見的角落，每次看都能看見更多東西，能激發想像力，二是湊近箱子觀看的動作，會引發其他觀眾的好奇心，讓人想靠過來看戲。」

安德魯．葛艾文表示，〈科學怪人文森〉是獻給所有正在經歷失去的人們，「每個人都會經歷離別，我們在箱子裡讓遭逢失去的人與心愛的人事物重逢，藉此明白彼此都在不遠處陪伴對方。」

(中時 )