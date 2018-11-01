影》鋼筋打人影片曝光! 賴香伶抱頭慘叫

2018年11月01日 21:12 中時電子報 柯毓庭

李明彥持鋼筋攻擊賴香伶，辦公室員工嚇得驚叫。（取自李明彥臉書）

李明彥闖勞動攻擊局長賴香伶影片中現場一片紊亂。（取自李明彥《臉書》）

李明彥昨(31日)下午闖進台北市政府勞動局長賴香伶辦公室並持鋼筋打傷賴香伶，造成她左臉3公分撕裂傷並逃逸後，李男於今下午2時許在捷運新埔站被逮捕到案，而他行兇前的自拍影片也曝光。

影片中只見李男先是自言自語「今天是107年10月31日」之後，便在勞動局裡四處走動，疑似是在尋找賴香伶的辦公室。

李男事後高調po上犯案工具，並稱「我拿鋼筋打了賴香伶臉!」

李男一邊找尋辦公室，一邊摸索黃色塑膠袋中的鋼筋，找到賴香伶的辦公室後，他在門口等了一下，便直接衝入賴香伶的辦公室內，高喊：「局長！局長！」，再用鋼筋重擊賴香伶的臉部。

賴香伶遭鋼筋襲擊後便抱頭慘叫，驚人畫面全都被李男的自拍影片錄下，而賴隨後也被送往台北市聯合醫院仁愛院區治療。

院長蕭勝煌指出，賴傷口位置約在左邊眉毛，長約3公分，進行清創時傷口深可見骨，進行了3層縫合，並用細針縫了１１針，預計最快２號出院，而賴本人今也透過幕僚轉達親筆手寫紙條，感謝外界關心。

網友亦指出，賴上任3年多來備受好評，被網友戲稱是「全台唯一勞動局長」，受傷消息傳出，許多人紛紛湧入賴臉書留言打氣，並表示賴已是「最挺勞工的勞動局長了」。

李男今被警方逮捕移送後，見警局外大批媒體守候，大喊「賴香伶迫害勞工、柯市府貪汙、侵害勞權」等訴求，並稱行兇「是鋼筋打她（賴香伶），不是我！」對於為何傷人則沒有進一步說明。

據了解，李男早前便曾多次到勞動局陳情，且案件多為替北捷派遣工權益發聲，更曾怒罵勞動局官員，並在臉書貼文揚言要殺人，具傷害前科。

(中時電子報)