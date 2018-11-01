超級尋人任務！找到90年前的童謠小作者

為了找到日本時期的文學與童謠作者，《文訊》編輯群展開橫跨90年的尋人超級任務。圖左一為發起計畫的中華民國兒童文學學會前理事長邱各容，左二為作家呂赫若之子呂芳雄，左三為宜蘭中學校長陳保宗的孫女陳正名，右二當時就讀公學校二年級的陳氏信之子羅文章，右一為《文訊》總編輯封德屏。（許文貞攝）

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要如何才能找到一篇90年前報紙文章的作者？《文訊》編輯團隊有如柯南辦案，展開超級尋人任務，找到25位曾經在日本時期報紙《台灣日日新報》上發表過童謠作品的公學校學生。這些當年才10歲左右的小孩寫的逗趣童謠，不只反映當時的文化環境，對於他們的後代而言，更像是一枚來自過去的時空膠囊。

當年《台灣日日新報》曾為兒童發行附錄《台日子供新聞》週刊，在1925年到1930年間就有3860多首學生創作的童謠在報刊上發表，其中720多首更被選入1930年出版的《童謠傑作選集》。經過翻譯，近日收錄部分重新出版。

《文訊》總編輯封德屏表示，要出版這些童謠，就必須連絡作者的後代取得正式授權，沒想到卻是一場艱困的任務，「如果是知名作家、學者就還好找，但其中許多作者是當年就讀公學校的小學生，一生可能只寫過這一篇文章，僅有的線索只有學校和年級。」

封德屏表示，編輯團隊於是和台北市文化局協力，發公文從戶政事務所和學校查起，甚至親赴各地訪查，花了半年時間最後終於找到其中36首童謠的25位作者後代。不少作者後代對於長輩曾經寫過這麼童趣的作品都不敢置信，作者名單中也有名人如林懷民的父親林金生、已經過世的肝病醫師宋瑞樓和詩人王登山等人。

當年就讀新竹州大湖公學校二年級（今苗栗縣大湖國小）的小作者陳氏信，創作的童謠〈竹子〉也收錄在近日出版的系列童謠讀本《童言放送局》中。她的兒子羅文賢表示，他推測母親的靈感應該是來自日常生活。

羅文賢表示，母親陳氏信生長於苗栗大湖的水頭寮，「電力不普及的年代，我媽媽常在夜晚的月光下，在庭院裡玩耍，旁邊種的竹子就像是在保衛著家一樣，長得很高，卻擋住了月光。童謠中我媽媽像在跟竹子打商量：你要長多高呢？如果長得太高，會擋住月光呢！」

(中時 )

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