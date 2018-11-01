素顏遭跟拍 陳佩琪質問「台灣社會怎麼了？」

台北市長柯文哲到古亭國小出席共融式遊戲場體驗記者會，無黨籍中正萬華區市議員候選人蔡宜珊突現身抗議，先拿一個布娃娃與口罩給柯，接著說「我是女生，生的是女兒，請市長注意你的發言」。（張潼攝）

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中時電子報
/綜合報導
台北市長柯文哲指「台灣有些女性，不化妝會直接上街，嚇死人。」，無黨籍中正萬華區市議員候選人蔡宜珊抗議拿口罩給柯要求注意發言。（張潼攝）

台北市長柯文哲日前暢談「美學」，指「日本女孩子比較漂亮，因為化妝好才會出門，不像台灣有些女性，不化妝會直接上街，嚇死人。」此言一出引起熱論。柯文哲夫人陳佩琪昨日即遭某媒體跟拍，指「臉上頂著大素顏，而以口罩掩面」，似在反諷柯文哲「美學」。陳佩琪質問跟拍行為：「台灣社會怎麼了？」

陳佩琪在臉書表示，「出席喜宴或重要活動，基於禮貌考量，我會化妝才出門外， 但平日工作忙碌 ，所以當醫生30年，上班時從不化妝」，「今天....沒被跟拍，還是院內警衛防範得宜，才沒被跟拍？因為醫院內規定，非經過同意，不得拍攝，我個人倒是很好奇昨天記者跟拍的目的為何？還有大家對昨天跟拍的感想？」

而對莫名跟拍一事，陳佩琪指出，「這記者竟然跟我跟到和平醫院地下室主管會議室？這已經侵犯醫院運作和我個人的隱私了吧，她質問，「台灣社會怎麼了？我是做錯了什麼？還是記者認為每個人都喜歡被他這樣？」對陳佩琪不快感覺，網友表示同感：「每個人的隱私都應該被尊重！這樣跟拍不應該，品頭論足更不應該！」，有人則提醒「要注意自身的安全，門診是開放的！」

(中時電子報)

陳佩琪臉書
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