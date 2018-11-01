投票前一天太平島實彈演習　丁守中憂影響選舉喊延期

2018年11月01日 21:20 中時電子報 綜合報導

海巡署將於11月21日至23日在南海太平島進行實彈射擊演習，國民黨台北市長候選人丁守中認為，此舉是不是政治奧步還在觀察，但恰好就是11月24日台灣九合一大選投票前一天，到時會不會有外國勢力介入導致擦槍走火，或造成民粹，甚至影響選情，都是非常嚴重的事，實在很難不讓外界產生微妙的聯想。為避免變數與疑慮，演習應延到11月後再舉行。

丁守中今早與多位市議員參選人到木新市場拜票。他表示，自己是國際戰略專家，美國11月即將在南海舉行大規模軍演挑戰中國主權，這時候太平島又要在選舉前一天舉行實彈演習，其實已經激起周邊國家強烈反彈。如果因此造成衝突擴大，影響兩岸關係穩定，進而對選舉造成嚴重影響，都不可不慎、不能不防。

丁守中並在臉書PO文指出，美國之音報導，越南外交部已發出抗議，表示台灣的實彈演習計劃是對越南主權的「嚴重侵犯」，並抨擊太平島附近的演習是「對和平、穩定和海上安全構成威脅，在南中國海製造緊張，使局勢複雜化」。新加坡南洋大學的教授則質疑，「這不是例行的，而是一種軍事演習，會動搖現狀，台灣必須準備好面對後果。」

丁守中說，儘管南海情勢緊張，我國仍應在適當時機、以適切方式伸張對太平島的主權與實質控制，維護中華民國在南海區域的利益。但距離8月太平島實彈演習才3個月，是否有必要這麼密集的實彈演習？尤其南海風雲變幻險惡，時機敏感之際，政府應超越「例行性」的智慧與思考，避免產生不必要的誤會爭端或衝突，甚至造成某些外力藉機生事。

(中時電子報)