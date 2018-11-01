《延禧攻略》主角「翻牌」邀粉絲同樂 秦嵐學院風嫩如學生妹

秦嵐、吳謹言、許凱出席粉絲見面會。（盧禕祺攝）

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吳謹言、許凱出席粉絲見面會。（盧禕祺攝）
秦嵐學生妹裝扮出席粉絲見面會。（盧禕祺攝）
海裕芬貼心幫秦嵐蓋毯子。（盧禕祺攝）
吳謹言。（盧禕祺攝）
秦嵐學生妹裝扮出席粉絲見面會。（盧禕祺攝）
秦嵐、吳謹言、許凱出席粉絲見面會。（盧禕祺攝）
吳謹言出席粉絲見面會。（盧禕祺攝）
許凱出席粉絲見面會。（盧禕祺攝）

秦嵐、吳謹言、許凱為主演的宮廷劇《延禧攻略》來台宣傳，三天兩夜旋風訪台的重頭戲，便是1日晚上登場的粉絲見面會，三人與340位粉絲同樂，還「翻牌」挑出幸運粉絲玩互動遊戲，親手調製飲料給粉絲喝。超人氣的富察皇后秦嵐，雖然已經37歲，不過穿上學院風短裙裝的她，瞬間再度降齡，宛如清純學生妹，親和力十足的她，還不斷在主持人海裕芬訪問的空檔跟台下的粉絲眉目傳情。

主持人海裕芬問吳謹言，聽說魏瓔珞劇中很多撒嬌戲，飾演乾隆的聶遠教她的，吳謹言坦言很多撒嬌都跟聶遠老師學的，她學到了各種撒嬌方式。海裕芬要她現場示範跟觀眾撒嬌，她立馬故作嬌態地說：「親愛的大家，謝謝你們！」結果她忍不住噴笑說：「真要我這樣撒嬌？」許凱還虧她：「妳在幹什麼？」秦嵐則討饒：「我不太會撒嬌！」但輕柔的語氣馬上被海裕芬說：「但妳本身就是一種可愛！」

第一次來台灣的許凱說，他身邊很多台北的朋友都介紹他台灣許多好吃好玩的地方，他很想去走走吃吃，但這趟時間太倉促，且一直在忙，他希望下次找休息的時間專程來台灣玩，主持人海裕芬自告奮勇要提供他「夜市攻略」。

愛喝奶茶的吳謹言也在粉絲互動遊戲中，親手為粉絲調了她做的第一杯奶茶。她說這次時間太緊來不及多喝，還有很多美食也來不及吃，所以很著急，而且她對奶茶的口感很挑，「茶味奶味都要適中，不能太奶或不太茶」，許凱又忍不住開口虧她：「妳在說什麼？」

(中時 )

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