網路臉書不能罵總統！丁守中：踐踏言論自由 比戒嚴時代更戒嚴！

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

國安局長彭勝竹今天在立法院證實，國安局確實監控臉書等公開網路社群，偵蒐包括詆毀國家元首等四大影響國安的情資，國民黨台北市長候選人丁守中對此痛批，在訊息傳播如此快速多元的網路時代，在充分尊重言論自由的台灣社會，竟然有一群國安情治人員，隨時緊盯著臉書，只要涉嫌或疑似罵總統，就有可能吃上影響國家安全的罪名被法辦，「簡直比戒嚴時代更戒嚴！更恐怖！」

他也強調，總統可以罵，有錯時更該罵。在野黨罵總統是天職、是監督，人民也可以罵出建設性意見。罵得不對，自有輿論公議可以釐清、反制，乃至法律提告。「什麼時候台灣竟淪落到要國安情治機關，對罵總統這種事進行國安偵蒐」？他強調，民進黨政府真的不要再糟蹋台灣、讓台灣淪為國際笑柄了！

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他也質疑，批評蔡總統各種政策或言論風格算不算詆毀？難道國安局說了算？還是蔡總統不高興了就要辦？同時國安局「偵蒐」應該是針對隱藏的對象，如今卻針對在網路的公開言論來整肅，「這不是管控言論，什麼才是！不是踐踏言論自由，什麼才是」！

他也說，民主與非民主國家的差別，在於能否公開批評或責罵國家領導人。當年李登輝最自豪也最常講的成就之一，就是他開啟台灣人可以公開罵總統的新時代，而且不用擔心秋後算賬。即使因貪腐而入獄的陳水扁在任時，也曾說過一大堆人按三餐操課罵他。即使如此，李扁二人也沒對「詆毀」他們的人進行國安偵蒐。

丁守中並表示，馬英九當總統的後期，痛罵、羞辱他更是家常便飯，還加上了對他丟鞋子。當時不但不見民進黨出來講點公道話，甚至可以說，這些亂象不正是民進黨帶動的嗎？

(中時電子報)

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