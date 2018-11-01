麗寶國際賽車場亮相 賓士貼鑽跑車吸睛

2018年11月01日 21:40 中時 陳淑娥 、 黃國峰

麗寶國際賽車場G2賽道全長3.5公里，全賽道共23個彎道。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍也出席麗寶國際賽車場亮相記者會。（黃國峰攝）

姚元浩也出席麗寶國際賽車場亮相記者會。（黃國峰攝）

佔地55公頃的麗寶國際賽車場1日亮相！麗寶集團斥資超過30億、耗時10年精心打造，台灣賽車教父陳俊杉、林帛亨等情緒激動說，麗寶國際賽車場，是台灣和國際賽車運動接軌的重要平台，把台灣賽車運動推向另一個里程碑。台中市長林佳龍前往現場表示，很開心麗寶讓台中成為一個有賽車的城市！

現場展示多輛罕見車款，除了價值上億元全球限量車款Formula Monster賓利廠車外，更集結Audi R8 廠車、保時捷spyder、多部保時捷GT、多部藍寶堅尼、法拉利、全台唯二的手工貼鑽跑車（賓士SLK 500及mini cooper敞篷跑車），共80輛車款總值近百億元。台中市長林佳龍前往現場分享喜悅說，很開心麗寶讓台中成為一個有賽車的城市！

麗寶國際賽車場G2賽道全長3.5公里，分成風、火、雷3區，軸取自孫子兵法軍爭篇「疾如風、徐如林、侵略如火、不動如山、難知如陰、動如雷震」之義；「風、火、雷」展現特性分別為，風賽道有大角度彎道加兩條直線加速賽道、火賽道則是全台灣唯一有高低差的賽道路段、雷賽道則為高速髮夾彎，進退檔之間，都會發出震耳欲聾的轉速引擎聲，全賽道共23個彎道。

活動現場除了名車展示外，賽車場特別安排一場別出心裁的賽道巡禮，來賓搭乘遊園車，進行賽道導覽體驗，同時數輛千萬超跑呼嘯而過，震耳的轉速引擎聲，令人更貼近競速氛圍。

麗寶國際賽車場賽道由葡萄牙藉國際知名賽道設計師Carlos Couto規劃，英國賽車場顧問公司Driven、利曼聯盟亞洲主席、ARRC及亞洲區F4賽車主辦單位，在賽道興建過程中也多次來台並親臨施工現場，除提供很多寶貴意見與指導，對於賽道的設計也都驚嘆不已，認為能在競速中俯衝高低落差的地形，高速迎面多處刁鑽彎道，極具專業難度卻不失其趣味性，很容易讓人上癮！

麗寶樂園渡假區副董陳志鴻表示，麗寶國際賽車場定位汽車產業基地，今天不單單只有汽車，還安排重機展示；麗寶秉持全渡假區發展理念，以全方位、全齡層的價值出發，標榜「Racing is Life」的核心價值，除了關注安全駕駛、提倡健康賽道體驗，也期許產業界在這個場域上創造出更多效益，讓賽車更貼近生活！

(中時 )