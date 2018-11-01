2戰徵用南韓勞工日企被判賠巨款 日考慮向國際司法法庭提訴

2018年11月01日 22:35 中時 黃菁菁

南韓最高法院10月30日判日本新日鐵住金（原新日本製鐵）應賠償日據時代徵用4名南韓勞工每人1千萬日圓(約台幣277萬元)，日本以違反國際法為由向南韓政府抗議。日媒指出，日韓關係再度冷卻，南總統文在寅今年內訪日恐有困難。日本首相安倍晉三1日在眾院預算委員會上表示，「將採取包括向國際司法法庭提訴在內的所有選項毅然對應」。

安倍強調，有關徵用工的賠償問題，在1965年的《日韓請求權協定》中已經解決，此判決在國際法上不可能成立的。他還提及南韓原告指出，當時動員勞工的方法有「召募」、「官方介紹」、「徴用」，這次4名原告都是應徵的。

日本官房長官菅義偉1日在記者會上表示，已召集與南韓徵用工訴訟相關的日本企業召開說明會，說明日本政府的一貫立場。自民黨政務調查會等1日已通過要求儘速進行協議、仲裁手續的決議，並向外務大臣河野太郎提出決議，這也是《日韓請求權協定》中規定的解決紛爭手續。

《日韓請求權協定》的仲裁方式是透過仲裁委員會，由日韓兩國政府各任命1名委員，由這兩名委員與第3國的委員共3成組成仲裁委員會，兩國政府必須遵從委員會的決定。但過去並沒有適用仲裁的前例，若南韓方面不同意也很難進行。

日韓議員聯盟會長、前財務大臣額賀福志郎1日發表談話表示，「希望南韓政府能修正目前違反《日韓請求權協定》也是違反國際法的狀態」。

南韓最高法院10月30日判新日鐵住金應賠償日據時代強制徵用的南韓勞工，且強調原告的個人索賠權不因《日韓請求權協定》而消失。這也是南韓司法判決日本企業需賠償的首例。

此外，3名在日據時代被三菱重工業的軍需工廠徵用的3名南韓女性及遺族在南韓提起的索賠訴訟，南韓光州高等法院12月5日將宣判，很可能也會判定日本企業賠償。光州地方法院2017年8月已命令三菱重工業支付4億7000萬韓幣(約台幣1382萬元)，但三菱重工業不服、上訴。

(中時 )