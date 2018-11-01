展現自造力 新興國中自製3D飛機取代獎牌當紀念品

2018年11月01日 21:43 中時 曹婷婷

為了發揚創客精神，新興國中以「展翅高飛」為發想，由師生共同設計紀念飛機原型，透過雷射雕刻製作飛機零件，再由學生動手組裝。（曹婷婷翻攝）

新興國中自製獨一無二的紀念飛機。（曹婷婷翻攝）

新興國中身為台南市第一所自造教育及科技中心，去年家長會交接，校方別出心裁設計獨一無二紀念牌，今年再度發揮創意，贈送家長會成員的紀念獎牌是一架立體飛機，象徵家長會在楊雪燕會長帶領下，校務起飛、學生展翅高飛。

校長蘇恭弘表示，不同一般家長會在外訂製紀念獎牌，去年的紀念獎牌是由會長楊雪燕動手設計，再結合學校內自造教育示範中心設備，做出獨一無二紀念牌，讓收到獎牌的家長都愛不釋手。

今年同樣為了發揚自造中心創客的精神，精益求精，以「展翅高飛」為發想，由師生共同設計紀念飛機原型，透過雷射雕刻製作飛機零件，再由學生動手組裝，機翼及機身刻有「卓越領導」丶「眾望所歸」丶「高才碩望」，成為今年最吸睛的特色紀念牌。

楊雪燕感謝學校用心，推崇這個特色紀念飛機除了能讓外界更進一步了解新興國中推廣自造教育的特色，更可拉近家長會成員與學校的距離，所節省經費亦能協助校務推動，嘉惠更多的學子。

除了特色飛機紀念牌外，為了將Maker的精神發揮到極致，蘇恭弘也特別商請新興國中創校元老－延平國中退休洪麗里校長，在空白紙扇題字，製成一把獨一無二紀念品送給連任的會長楊雪燕，祈願家長會成員一同為新興國中努力永不退「扇」。

(中時 )