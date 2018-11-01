浩角翔起假結婚 卻為這件事淚崩

2018年11月01日 21:38 中時 洪秀瑛

表情逗趣。（民視提供）

兩人在現場被溫馨場面感動掉淚。（民視提供）

《綜藝新時代》每集都有意想不到的挑戰，繼挑戰奧運選手、追火車、大談戀愛、消防隊、小三郊遊團後，「浩角翔起」竟然要參與企劃新人的婚禮，擔任起媒人婆，安排秘密求婚及主持抽捧花等等在婚禮中吃重的角色，因為婚禮都是不能ＮＧ，過程中也不能喊停及重錄，讓浩翔備感壓力，不停的問新娘：「妳怎麼會想到要找我們？你確定要交給我們？」

製作單位也讓兩人再重溫婚禮的感覺，搞笑安排二人穿上婚紗步入禮堂，讓這兩位「七世夫妻」的粉絲，不用等到下輩子就可以看到浩翔攜手走紅毯的畫面，當新郎「阿翔」與新娘「浩子」時對到眼時，阿翔忍不住翻臉大喊：「這真是太荒唐了，誰錄的下去！」婚禮主持及來賓不理他的呼喊，一直起鬨要新郎親吻新娘，浩子說太噁心還把自己的頭紗掀掉離場，結果拔太大力連假髮都也一起拔掉，變成平頭新娘，突兀模樣笑翻全場，無厘頭搞笑後，浩子有感而發說：「看新娘這樣美美的，但身上那麼多配件、緍紗又要穿高跟鞋，結婚實在辛苦。」

本集企劃的新郎是英國人，與新娘是跨國戀情，擔任媒人婆的阿翔則在教導新郎台灣禮俗時，被浩子設計跪算盤，告訴新郎在這裡做錯事就是要這樣跪算盤認錯，讓外國新郎傻眼喊「怕怕」，兩人也得知新娘脾氣火爆，是性情中人，所以也特別設計傳統習俗中新娘丟扇子儀式象徵丟掉壞脾氣，被他們改成變「丟冷氣」，逗得新娘及新娘的親戚哈哈大笑，直說丟冷氣太適合新娘了。

除了搞笑歡樂部份，本集更看到浩翔真情流露的一面，在拜別父母時，新娘父親不捨的告白「不管妳去到哪裡，爸爸家裡的密碼永遠讓妳知道」，疼惜女兒的心情讓浩子哭到不能自己，也讓阿翔紅了眼眶，兩人都說實在無法想像自己女兒出嫁時，自己會是什麼表現，浩子更說：「認識阿翔那麼久沒有看過他哭，這算是第一次」，阿翔則是愛面子的說，確實很感動，但一直強調他沒有哭，只是眼睛痠。民視每週五晚10點15分、八大綜合台每週六晚間8點播出《綜藝新時代》。

(中時 )