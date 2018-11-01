小球站礁石拍MV 遇漲潮險回不來

2018年11月01日 21:48 中時 蔡琛儀

小球到三芝海邊拍攝MV。(環球提供)

小球到三芝海邊拍攝MV。(環球提供)

莊鵑瑛(小球)推出個人第二張專輯《巴斯特耳朵》，她在同名歌曲MV飾演專門收集秘密的使者，與新生代演員饒星星，有豐富的眼神與情緒攻防戰。拍攝當日天氣酷熱，小球來到三芝的海邊拍攝，在沙灘上手持3公斤的權杖、穿著很硬的皮鞋，走一走腳底就會下陷的沙子，還要一邊對嘴，是一大考驗。

而為求畫面豐富，導演更加碼要小球走到海裡的一塊礁石上拍攝對嘴部分，因為要空拍，所以只剩下她一個人站在礁石上表演，為了畫面好看，小球決定要赤腳尖銳的礁石上演出。腳下因為長年沖刷沈積已久牢固的殼類，尖銳的讓人踏出一步就會被割傷，當時海水又正在漲潮，看著小球腳下站著的礁石越來越小塊，讓大家非常緊張，拍完3次對嘴後，小球一度差點走不回岸上，但最後看到成果有別於以往風格，一切都很值得。

拍攝最後一場在沙灘挖洞的戲已是黃昏時分，現場滿是蚊子總動員，小球和饒星星坐在一起的那幕，其實蚊子正緊貼著她們，即使全身上下都噴滿了防蚊液，依然防不了蚊子，最痛苦的是明明就在她們眼前，看得見卻無法驅趕，小球忍不住幽自己一默說：「耳朵一直聽見蚊子聲，像是在對我傾訴秘密，事後想想自己當天真的是名符其實的『巴斯特耳朵』。」

(中時 )