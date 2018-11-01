萊爾富「雙十一購物節」 首次開跑

2018年11月01日 21:50 工商 劉馥瑜

即日起到11月11日，蝦皮購物選擇到萊爾富取貨，就送50元回饋金。圖／業者提供

迎接即將到來的雙11檔期，萊爾富宣布，首次推出「雙十一購物節」，集結網購取貨、雲端超商APP與門市限定優惠，祭出「雲端超商APP 28折起、蝦皮超取贈50元門市購物金、限量聯名新品美祿可可飲買一送一、Yahoo奇摩購物中心消費滿額抽3個月Hi Café免費咖啡、Yahoo奇摩超級商城指定商店消費滿111元即享免運」等多項優惠活動，首次串聯線上與線下的雙11購物節限定優惠，提供民眾更多的消費選擇。

萊爾富表示，為歡慶「雙十一購物節」，萊爾富雲端超商APP於11月11日當日，推出「美式咖啡買11送11，兌完加碼再贈1杯」優惠活動，首度推出咖啡低於5折優惠。且為提供上班族更便利、多元、優惠的消費選擇，萊爾富強調，雲端超商APP以「商品預售」方式，讓上班族以量販價的整買零取方式購買商品，提供消費新選擇。

此外，萊爾富雲端超商APP還有販售超商近千項的熱銷商品，包含Hi Café咖啡系列、飲品類、鮮食類、冰品類、日用品類、清潔用品類等各式商品，最高低下殺28折，提供更划算的購物選擇。

為吸引各家電商雙11購物活動帶來的網購族群，萊爾富今年攜手蝦皮，推出「超商取貨即贈50元回饋金活動」，自今(11/1)日起至11月11日止，每日11點起限量贈送前3,000名超商取貨民眾50元門市消費回饋金，以無消費門檻，即可折抵當日50元消費金額(代收、代售、儲值與菸酒商品除外)，提供民眾最實際的優惠回饋。

同時，萊爾富也首度攜手Yahoo奇摩購物中心合作，即日起至11月13日止，推出單筆結帳9折優惠券與滿額抽逾4,000杯Hi Café限定優惠。其中，民眾於Yahoo奇摩購物中心單筆消費滿1,111元完成活動登錄即可參加抽獎，最高獎項為3個月Hi Café免費咖啡。

看好聯名效應與暖商機，萊爾富亦再度攜手雀巢限量推出聯名新品「美祿可可飲」，以兼具美味與營養的美祿可可粉，打造秋冬暖心飲品，11月9日起至11日止，凡至門市出示萊爾富Line好友獨享價活動頁面，即可享新品買一送一優惠（原價50元），同時門市推出眾多糖果、飲品等人氣商品買一送一起，讓消費者在家也能舒適享受雙11購物節的消費樂趣。

(工商 )