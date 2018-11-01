郭書瑤：談戀愛太理智不好玩

2018年11月01日 21:53 中時 洪秀瑛

郭書瑤。（《with國際中文版》提供）

郭書瑤。（《with國際中文版》提供）

郭書瑤受邀擔任《with國際中文版》雜誌封面人物，她自剖先天悲觀，後天樂觀主義者，「我可以很活潑，也可以非常安靜。」瑤瑤說自己是一個蠻極端的人，個性比較慢熱。天生悲觀的她，遇到挫折與困難的時候，常常容易往壞處想，但她認為樂觀是可以靠後天培養的，當問她怎麼面對工作上的挫折，不會想放棄嗎？「因為有簽合約啊！我沒有退路」。

她形容自己是個認命的人，從小對於工作沒有太多想法，一切都聽從公司的安排，盡力把每一件事做好做滿，在慢慢理解這份工作並開始享受它後，從中找到動力與樂趣非常重要，現在的她學會「用最好的準備與最積極的態度，做最壞的打算。」盡人事、聽天命，悲觀與樂觀共存在她的體內，達到一個自在平衡。樂觀是可以靠後天培養，用最好的準備，做最壞打算。

剛開始經由公司安排接觸演戲的時候，她沒有上過任何正規的表演課，「進演藝圈對我來說就是一個勇敢的決定！初生之犢不畏虎，面對未知的挑戰，我沒有感到太多的害怕，應該說當初因為不了解所以不懂得要害怕，現在了解的越多，對自己開始有了更多要求，發現表演世界的博大精深，要做到讓自己滿意真的很難，才開始知道要害怕。但我認為演技跟人生是並進的，因為當妳的經歷越多越豐富，在角色上就有越多東西可以發揮，更能對角色感同身受。」

「對我來說工作最大的快樂，比起別人誇我很會演戲，不如聽到他們說從整部戲中獲得了什麼。」以拍戲來說，拍完的成就感和觀眾給的回饋，就是她工作的動力和樂趣，但比起大家誇獎她很會演戲，她更喜歡聽到觀眾從整個劇組努力的成果中獲得了什麼，什麼東西給了她們鼓勵，在他們心中留下了什麼。之前拍通靈少女的時候，她在路上遇到很多爸爸媽媽和粉絲，都不約而同地感謝她，因為這部戲讓他們跟家人之間有了一個共同的話題，更珍惜彼此相處的時間。「如果我的作品能讓人跟人之間的距離拉得很近的話，這就是我最開心的事。」能帶給社會一些好的影響力，對他們的人生有幫助，比起她個人在演戲上所獲得的任何成就，都更能讓她感到滿足。

在所有演過的角色中，她最嚮往《原來一家人》裡的顏如玉，標準的傻白甜，不管犯多大的錯大家都會幫忙COVER，瑤瑤說自己是一個很怕犯錯的人，有時候太在意別人的眼光，反而綁手綁腳。《通靈少女》裡的謝雅真則是她演過最有挑戰性的角色，「謝雅真是一個少女，但她不是普通的少女。從小就成長在一個異度空間，經歷的一切是我們很難想像的，要怎麼讓大家相信一個他們看不見的世界，對我來說就是最難揣摩的部分。」未來，她想挑戰花瓶或千金大小姐角色，打扮得漂漂亮亮、談談戀愛，演起來應該會很開心，除此之外，動作片或綠茶婊是她想挑戰的類型，勾心鬥角的宮廷劇也不排斥。

基本上如果沒有人約她，她就不太會出門，大多數休假的時間喜歡待在家陪狗玩、陪家人或是追劇。出道到現在，她在心境上也有很大的轉變，以前覺得賺錢最重要，但現在認為好好生活才是最重要的事，工作也是為了過更好的生活，給家人更好的生活。「長越大越能理解父母有多難當，現代的女性要獨立自主，要工作又要照顧小孩。我喜歡小孩，不排斥領養。」

她認為社會上有很多小孩需要幫助，關於傳宗接代她沒有太刻版的想法，如果另一半可以接受，不排斥領養，「我不覺得一定要有爸爸媽媽才是一個完整的家，只要有足夠的愛，就能把一個小孩好好養大。」但瑤瑤也很想看看跟心愛的人會生下一個怎樣的寶寶，在感情裡她是一個感性大過於理智的人，「談戀愛嘛，太理智就不好玩了」。

(中時 )