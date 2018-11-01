嘉義縣》候選人辯論會 翁章梁、吳芳銘派系問題首次正面交鋒

嘉義縣長候選人翁章梁（右）、吳育仁（中）及吳芳銘（左）1日在中正大學進行政策辯論。（張亦惠攝）

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中時
翁章梁。（張亦惠攝）
吳芳銘。（張亦惠攝）

由中正大學公共事務研習社主辦的嘉縣長候選人辯論1日晚間6點半在中正大學登場，候選人翁章梁、吳芳銘及吳育仁進行政策辯論，除闡述對嘉義縣治理方向外，其中翁章梁及吳芳銘2人對「地方派系」問題不斷交鋒。

三位候選人除各自闡述對嘉義治理的想法，教授提問及學生提問中，皆提到嘉義長久以來派系問題，從吳芳銘參選喊出「打破明文規定」以來，首次正面交鋒。

翁章梁表示，派系不講理念，只講忠誠跟交換利益，陳明文做了很多派系轉型，讓派系有台灣意識跟理念，派系精神在嘉義逐漸式微，翁章梁也強調，自己參加民主運動的背景，不想變成年輕人的反教材，絕對是清廉的政府，要大家對他有信心。

吳芳銘則批，派系借殼到民進黨就像病毒滲入一樣，甚至把派系拉到中央，這樣的說法無法說明地方派系已消失，派系若能秉持政黨理念及價值是好事，但目前已發生的事皆不是如此。

吳芳銘問翁從初選至今持續募款，未來要如何當不是「魁儡」甚至「兒皇帝」的嘉義縣長？翁章梁除表示，嘉義縣長有取得人民的認同及結合社會資源的能力外，也反嗆吳芳銘是「屁股決定腦袋」，並舉吳芳銘在過去陳明文擔任縣長任內，也擔任民政局長，指控他「現在反對都是當初贊成的」。

(中時 )

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