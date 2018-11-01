中職》王溢正7局飆10K Lamigo台灣大賽率先聽牌

2018年11月01日 22:01 中時電子報 鍾亞芳 /台南報導 /台南報導

Lamigo桃猿、統一獅今天（1日）在台南進行台灣大賽第4戰，Lamigo先發投手王溢正7局飆出10次三振，且連6個半局沒讓獅隊攻破得分大門，加上隊友打線發威，終場Lamigo就以11比2獲勝，在台灣大賽以3比2率先聽牌。

1局上猿隊靠著陳俊秀的2分炮攻佔領先優勢，下半局蘇智傑敲安打回1分，郭阜林也以高飛犧牲打敲回分數，雙方戰成2比2平手。

猿隊3局上靠著藍寅倫、林泓育的安打再下一城，4局上郭永維在三壘有人時擊出高飛犧牲打，Lamigo領先來到4比2。5局上猿隊打線猛攻一輪，以5支安打與3個保送一舉攻下4分，將領先擴大為8比2。6局上林泓育、郭嚴文各擊出1支帶1分打點的安打，戰完7局，Lamigo以10比2領先。

隨後2個半局獅隊均未能逆轉局勢，且9局上讓猿隊又進帳1分，終場統一就以9分差落敗。猿隊包辦上下半季冠軍先收1勝，今天戰完台灣大賽第4戰，以3比2取得聽牌優勢。

Lamigo先發投手王溢正7局投球只被擊出5支安打，投出10次三振、沒有四壞保送，但有1次觸身球保送，失2分皆為責失分。獅隊先發投手瑞安3.1局就挨8支安打包含1發全壘打，送出1次四壞保送與4次三振，失4分皆為責失分。

(中時電子報)