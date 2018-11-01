波音研發「高速阿帕契」 速度提升50％

波音在未來直升機討論會的簡報中，提出高速阿帕契的計畫。(圖/Jane's)

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中時電子報

波音公司透露，他們正在研究AH-64E「守護者阿帕契」(AH-64E Apache Guardian)的下一階段衍生改良，這次的目標是飛得更快、射程更遠、燃油效率更高。

詹式防衛網(Jane’s Defense)報導，這個研究計畫稱為AH-64E 第2型態(Block 2 Compound)，具有大型固定翼、向後指向排氣管、向下指向的垂直尾翼、後部推進螺旋槳/抗扭矩尾槳，以及可收折的起落架。

波音公司認為，這些改進將可明顯的提升阿帕契的全面性能：飛行速度和最遠距離提高50％，飛行極速從時速270公里，升級到時速405公里；最遠飛行距離從400公里提升到600公里。機體壽命延長兩倍，燃油效率提高24％，但是造價只提高20％。

波音在2015年就曾提出先進阿帕契的方案，不過當時美國陸軍沒有理會。(圖/The Drive)

波音公司先進阿帕契的研發經理雷迪．伯瑞格(Randy Bregger)在軍用直升機技術會議（HELMOT）上表示，波音希望這些修改，能夠吸引美國陸軍支持這項升級計畫，因為AH-64E很可能會使用到2050年，而下一代的未來直升機（FVL）會在2045年左右達到初始作戰能力（IOC），這種新直升機的速度據信在時速400公里以上，因此阿帕契也必須提升速度。

伯瑞格表示，增長的固定翼將不只是武裝掛架，而是具有升力效果的機翼，這能夠減輕一些主旋翼的負擔，而增加推進螺旋槳，也能提提升飛行速度和效率。

目前在風洞測試階段，模型是全機大小的30%，正在波音的賓州費城風洞實驗進行測試，預計將在明年1月份結束，再提出可行性評估。

(中時電子報)

文章來源：Boeing testing high-speed Apache concept

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