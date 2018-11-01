麗寶Outlet Mall誕生慶 滿額送花博門票

麗寶Outlet Mall歡度2周年誕生慶，名模教你便宜搶優惠。（麗寶Outlet Mall提供）

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麗寶Outlet Mall歡度2周年誕生慶，優惠活動一籮筐。（麗寶Outlet Mall提供）

麗寶Outlet Mall歡度2周年誕生慶，除了全年度最殺優惠外，另外特別加碼 Double好運週週抽與 Double歡樂滿額贈贈獎活動，消費滿5000元即可參加最強拍照手機、東京來回機票、福容住宿券等200多個獎項，總值超過100萬元；滿8000元有兩波滿額禮，分為是動力火車Ready for Racing 演唱會門票及台中花博門票。

因應台中花博即將登場，麗寶Outlet Mall館內各品牌推出與花博同慶系列品商品與餐飲美食，將心花開、花花系列的花朵元素設計服裝鞋包等商品，單品1000 元有找；另外，還有花朵食材入菜的花博拉麵餐點，能滿足各類型消費者的需求。

誕生慶期間，消費滿5000元即可參加最強拍照手機、東京來回機票、福容住宿券、藝術腕錶等200多個獎項，總值超過100萬元的抽獎活動；費滿8000將分兩波贈送滿額禮，第一波即日起至1日止，贈送11月3日的動力火車Ready for Racing演唱會門票，第二波為2日至25日止，贈送台中花博門票。

麗寶Outlet Mall表示，營運近2年來，持續刷新麗寶樂園渡假區入園人潮，今年預計上看1000萬人次。自3日起，為期半年的台中花博緊鄰渡假區，而麗寶Outlet Mall 更是花博展區內最大商場，即日起至25日的誕生慶活動，擴大集客效益，勢必引動更多人潮入館消費。

麗寶Outlet Mall指出，館內持續有超過十多家品牌，創全台銷售冠軍的佳績，並陸續引進深受年輕朋友喜歡的Roots、H:Connect、Arnold Palmer等品牌到位，假日滿滿人潮絲毫不受景氣影響，Outlet Mall二期也正在興建規劃，預計明年中盛大開幕。

(中時 )

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