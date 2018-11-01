恭喜！胡婷婷生下超可愛混血兒 胡志強當阿公興奮曬滿月照

2018年11月01日 22:10 中時 徐桐炘

胡婷婷終於盼來混血寶寶QQ。（取材自胡志強臉書）

胡婷婷去年春節回台和家人相聚。（取材自胡自強臉書）

演員胡婷婷在2016年宣布與認識16年的律師老公Adam結婚，2人在紐約過著甜蜜生活，終於在今年秋天升級為3口之家，1日透過父親旺旺集團副董事長胡志強宣布喜獲麟兒「QQ」。最開心的莫過於當「阿公」的胡志強，他連續2年抱孫，媳婦於去年4月生下一子，今年輪到女兒，他再度在臉書分享喜悅，興奮曬出混血孫的照片，透露家人雖沒辦法陪胡婷婷，但她和老公2個人一起帶小孩都很順利，「聽說夜裡都是老公起來照顧，為了讓婷婷好好休息。」

胡婷婷在經歷一段感情挫折後於36歲覓得良緣，和相識已久的同學Adam重逢並許下終身，2人在家人祝福下於紐約登記結婚，她當時就表明雙方有共識想生小孩，成功在39歲得子，胡志強坦言女兒結婚時很掛心對方，「我們當然也很擔心拖太久沒生小孩會不會不好，但很快就懷孕生下小孫子，我們都很感恩。」他表示兩家人都很滿意，「親家們也非常歡喜。」

胡婷婷婚後雖少現身於公開場合，但不吝於在臉書分享從情傷再度振作的心路歷程，其中少不了和老公Adam的談話與相處細節，表明是因為對方的支持和不放棄，才能讓她重拾自信，胡志強也正面肯定女婿的表現，大讚對方老實正派，更感謝對方悉心照顧自己女兒，又一肩扛起奶爸責任，「白天上班、夜裡照顧小孩，他愛這個Baby愛到難以形容。」

這位集萬千寵愛於一身的新生兒，出生前就被全家人暱稱為ＱＱ，現在已滿月又過一週，胡志強笑言Baby剛生下來都不會很漂亮，到滿月才變得很可愛，「越來越有人形。」胡婷婷雖定居紐約，仍不時回台探望親友，胡志強表示一等醫生同意，她就會抱著孩子回台和娘家人見面，「婷婷一定會很驕傲的展現她的最新作品與我們分享！」

(中時 )