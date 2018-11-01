15歲女星被禁早戀 這年齡才解禁

文淇。（《Marie Claire美麗佳人》雜誌提供）

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文淇。（《Marie Claire美麗佳人》雜誌提供）

文淇4歲跟著爸媽從台灣到蘇州生活，9歲開始演戲，14歲拿了金馬獎。她雙眸裡有種同世代少見的颯爽神采，是天生演員的靈氣，也是青春無敵的爛漫。

《嘉年華》裡，她飾演在賓館非法打工的16歲少女黃小米，目睹並錄下其他少女被性侵的關鍵證據。小米的眼神裡有超齡的世故與漠然，演這個角色時文淇才12歲。而《血觀音》裡的棠真，瞳孔裡燒著扭曲的迷戀與怨懣，最終長成帶刺怪物。

文淇的家庭其實整潔美滿又安康，幸福的小女孩究竟如何領悟超越人生實際經驗的蒼涼？她說，「其實每次都不太清楚到底有沒有準備好，我拍《嘉年華》《血觀音》之前，開拍前一秒都還處在很緊張的狀態，但真正拍了一兩場之後，好像就摸到一個感覺，好像找到導演要的東西，就順著這個感覺去摸索，還蠻奇妙的。」

少女的青春，難道甘願只揮霍在演戲和看電影上嗎？「會遺憾啊，覺得自己都還沒有叛逆過。」少女語帶幽怨，「你覺得你的叛逆很小兒科？」媽媽突然一個進擊，怨嘆小時候乖巧聽話的女兒最近很會「應嘴應舌」。她會回：「妳是沒看到人家家小孩，才覺得我很叛逆，人家家的小孩都是少年時期去紋身、打耳洞什麼的，妳知道現在小孩多瘋啊，喝酒鬧事去夜店什麼的，我都有回家吶。」少女委屈到台灣腔都跑出來了。

其實少女心中最想實踐、但不好說的叛逆，是談戀愛啦。「我應該會很被動吧。因為我是屬於要面子的那種人，再怎樣想跟他講話也會憋著假裝矜持。我覺得早戀這件事如果被列入人生清單的話，會覺得很自豪，值得回憶，算是一件叛逆的事情，但是媽媽有說過18歲之後才可以談。還有2年10個月，好漫長喔」，那理想型是？「基礎條件要跟我爸一樣，一定要善良真誠，找個有趣能逗我笑的人吧。我媽從小就警告我，不要找外表花俏的男生，臉長得看得過去就可以了」。

和媽媽抬槓的少女，瞬間變回沒啥煩惱的小中二，什麼黑粉，什麼奧斯卡都閃邊吧。問她20歲時想成為怎樣的大人？她說要是能夠變得「不那麼大人」就好了，「希望還是保持著自己的初心。在這條道路上很容易迷失自己，有太多外界的因素，太多誘惑，會把你帶往不正確的道路。還是希望自己可以像現在一樣，沒有那麼重視名利、金錢這些身外之物。還是希望自己是個快樂的人吧，這個比較重要，好像越長大能讓你快樂的事情越少。」那15歲的少女目前快樂嗎？「快樂啊，我可以因為一杯珍珠奶茶快樂起來，吃喝不愁就好了。」 文、圖/《Marie Claire美麗佳人》雜誌提供

(中時 )

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