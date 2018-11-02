CPR急救毛小孩 主人必學

2018年11月02日 07:19 中時 陳淑娥

弘光動保學程學生按壓狗狗身軀最高地方，教導CPR急救毛小孩。（陳淑娥攝）

弘光動保學程學生以貴賓狗教導CPR急救。（陳淑娥攝）

弘光動保學程學生用「狗安妮」，教導CPR急救毛小孩。（陳淑娥攝）

毛小孩已被視為家中一份子，正確飼養方式能讓牠們活的更健康，弘光科大動保學程傳授CPR急救方法，把握救援黃金時間，也呼籲飼主別餵狗吃骨頭，以免劃破毛孩喉嚨導致死亡。

弘光科大動保學士學位學程舉辦動保日活動，設計各種遊戲關卡，傳授養寵物的各種知識；動保學程會長林莛樟表示，「只要把握技巧，毛小孩休克後生存機率就會升高。」

狗狗也能CPR！林莛樟指出，當毛小孩噎到有危險時應趕緊實施CPR，首先將牠側躺，按壓身軀最高部位，小型犬時不能太大力，用3根手指操作即可，以避免肋骨斷裂；施作前把嘴巴內異物清除，先按壓30下，接著捏緊毛小孩嘴巴，口對鼻吹兩口氣，查看胸部有無明顯起伏。

林莛樟表示，毛小孩生病或吃東西太快噎到時，都會休克可能，且貓狗不能吃雞骨頭，容易劃破喉嚨導致死亡。另外，進入秋冬季節，毛髮不宜剔過短，養成定期清洗習慣，否則寵物身上毛髮太厚，會造成毛孔阻塞致皮膚病。

現場還安排用羊毛氈製作寵物狗DIY，也以問答方式，讓參加的人更了解養寵物的知識。除了毛小孩外，也有水族類的寵物知識分享，其中，動保學程副會長田暄誠便飼養角蛙，他說，角蛙比較好飼養，什麼食物都吃，不像貓狗一樣需要陪伴，但不要讓牠一直吃，否則會撐死。

田暄誠說，學會第一次舉辦動保日活動，希望介紹系的特色給大家，他強調，「我們不是玩寵物，而是學習各種技能！」希望藉由活動，宣導領養大於購買的觀念，呼籲大家一起愛護寵物。

(中時 )