佳冬23歲鍾少文接家業不走老路線　靠實用文創藝品打天下

佳冬23歲鍾少文高職畢業後雖即接下家業，但不走父親傳統藝品路線，以研發實用文創品在業界打出好口碑。（謝佳潾攝）

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佳冬23歲鍾少文高職畢業後雖即接下家業，但不走父親傳統藝品路線，以研發實用文創品在業界打出好口碑。（謝佳潾攝）
鍾少文研發出多項實用文創品。（謝佳潾攝）
鍾少文研發出多項實用文創品。（謝佳潾攝）

近年文創產業夯，間接成了文藝青年創業的基石，佳冬23歲鍾少文高職畢業後雖即接下家業，但不走父親傳統藝品路線，改將自己所學的家具設計、結構概念融入其中，研發出多項實用文創品如萬花筒、工具筆等，年紀輕輕已在各文創市集、網路通路打出好口碑。

鍾少文指出，父親從事藝品工藝20逾年，而他雖從小看到大，但實在看不出興趣來，有時還對粉塵感到厭惡，不過他很喜歡結構的東西，所以高職時讀家具設計科，而也因此喜歡上「玩木頭」，甚至畢業後允諾父親接家業，但實則是當創業般創新經營。

鍾少文說，傳統工藝品較為花俏、實用性不高，多為擺件用，而要成功就要走出跟別人不一樣的路，所以決定以「實用的文創品」打天下，除將自己所學的家具設計、結構概念融入其中外，還要研發出各式幾近獨一無二的產品，即使是筆也要與眾不同。

4年來，鍾少文陸續研發出美工刀、懷錶、項鍊、鑰匙、戒指、萬花筒、開瓶器、工具筆等高質感的實用文創品，件件都是他的心血，更是他從挫敗中爬起來的戰利品。他說，曾經有1個月1項商品都沒賣出去，那時真的很慌，但也從中學到自我檢討及成長。

他不諱言地說，在南部要靠文創維生真的很難，所以除要經營網路市場外，再遠的市集也要去擺攤，且不能只想著賺錢，藉此打開知名度才是重點。

(中時 )

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