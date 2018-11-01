男友母病亡父中風 她生日當天在靈堂慘遭放生

2018年11月01日 22:37 中時電子報 湯萱樂

一名女網友在《Dcard》發文，她和男友交往7年因為可自己可能無法生育，因此他家人就對她態度不同。她表示，幾天前跟當時的男友約了出去玩準備慶祝她生日，但抵達民宿後，男友就接到媽媽病危的消息當晚兩人也趕到醫院，但男友母親隨即病逝。女網友不但遭到男友怨恨，男友父親也稱她「剋」他們家，不但遭親友無知的嘲諷，男友還在靈堂上提出分手，讓她驚覺浪費了7年在這種人身上，頭也不回的轉身回家。

女網友還提到，他的母親過世後，對方中風的父親還大罵她說，「都是妳這個女人剋我們家，現在我跟他媽媽都被妳剋出事了，妳滿意了嗎？還想把我兒子剋死嗎？」只因為她跟當時男友交往兩年的時後，當時男友父親中風下半身癱瘓,現在只能靠枴杖行動。

而善良的女網友因為體會他們失去至親的痛，所以當下也沒有反駁什麼，還向公司請了2天假，幫忙對方處理後事聯絡葬儀社，但沒想到在出殯當天，親戚朋友到靈堂祭拜，突然當時男友的三嬸跑來問女網友說，「妳就是那個XXX的前女友哦，怎麼還來幫忙？」她當下滿臉問號，向對方說還在交往，沒想到對方又說，「妳不是那個得了什麼絕症不能生小孩，還會剋死XXX全家的那個嗎？」

女網友不知該怎麼回應時，他的父親就開口說「沒錯，就是她！」沒想到讓她傻眼的是，當時的男友竟也說「我也覺得跟妳交往之後，家裡發生了很多事…」接著就對她說「我們分手吧！」

她說：「我完全哭不出來只是很想笑 原來我浪費了七年在一個覺得我是巫師可以操縱他全家命運的男人身上！」於是她頭也不回瀟灑的把東西全部丟給他，轉身回家

，也感慨表示：「今天是我生日，26年來過得最狼狽的一次」。

也祝福前男友：「希望你跟你家人可以好好過日子，不要再遇到像我這樣會剋你們家的女人了！」，網友看了都氣憤的魏女網友不平，留言「太誇張了這是什麼家庭...」、「原來八點檔是真的」、「好險妳還沒嫁進去...」。

(中時電子報)