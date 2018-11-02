屏東》恆春鎮長5搶1激戰流彈多？ 繼漁會後福德宮也發澄清稿自清

福德宮指出，鎮長候選人盧玉棟31日舉行競選總部成立大會，而他的蔡姓助選員竟在會中無端波及福德宮。（謝佳潾翻攝）

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福德宮指出，鎮長候選人盧玉棟31日舉行競選總部成立大會，而他的蔡姓助選員竟在會中無端波及福德宮。（謝佳潾翻攝）

恆春鎮長5搶1選戰激烈，各候選人紛紛出招競選，而不少「遭波及」的團體、單位也紛紛接招澄清，成了年底選舉的另一看點。繼日前恆春漁會公開強調中立立場後，高山巖福德宮1日也發出聲明，抗議盧玉棟的助選員言論非屬實。

福德宮指出，鎮長候選人盧玉棟31日舉行競選總部成立大會，而他的蔡姓助選員竟在會中提及福德宮會計侵佔公款卻平安無事，及過年金爐發生燙傷香客、只有高山巖的金爐爆掉等事，這些事都非屬實，且也與選舉無關，嚴正抗議盧陣營將福德宮捲入政治紛爭。

福德宮說，針對會計侵佔公款案，高山巖福德管理委員會已在案發時對其提出告訴，經由雙方協商，對方提供其土地先行扺押，並於前年7月如數歸還公款。

至於金爐事件，福德宮也說，它並非爆掉而是其他因素產生耐火磚掉落釀成金紙灰飛出燙傷香客，管委會也對傷者的就醫及後續醫療問題提出補償照護，並由保險公司支付賠償與傷者達成和解，且金爐部分屬工程上的爭議，也因工程在保固期間內，因此已向法院提出對廠商之訴訟以釐清責任。

「要抗議讓他們去抗議！」蔡姓助選員說，福德宮的總幹事就是恆春鎮長候選人之一的張榮志，他身居該職就應受到檢驗，不然之後若真當選鎮長，是否也會如出一轍？

張榮志表示，這些事情都是冷飯熱炒，雖然他身為總幹事應受檢驗，但在選舉期間又提出來講，明顯有意圖使人不當選的動機，不排除對他提告。

(中時 )

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