琉球女童許函均愛養魚　爸爸蓋了一個小魚池給她

2018年11月02日 07:19 中時 謝佳潾

琉球4歲女童許函均鬼靈精，竟有一座專屬的小魚池。（許函均提供）

琉球4歲女童許函均（右）鬼靈精，許父（左）得知她喜養魚，便親手打造魚池送給她，他說，這不是寵溺，而是機會教育。（許函均提供）

許函均父親親手打造的魚池。（許函均提供）

琉球4歲女童許函均鬼靈精，個性活潑的她有次在海生館遊玩時，看著游來游去的魚兒竟露出羨慕的神情，閃爍的雙眼不禁令在旁的父親好奇一問，而後她便得了一座專屬小魚池；許父得知愛女喜養魚，就親手打造魚池送給她，他說，這不是寵溺，而是機會教育。

許父說，去年某次帶函均到海生館玩時，就發現她老是盯著魚群不走，一問之下才知，原來女兒也想養魚，而為了幫女兒圓夢，並藉此增加親子互動，便萌生了用水泥在住家庭院打造魚池的想法，一來自己有成就感，二來可以讓女兒更接近大自然。

許爸爸在許媽媽的支持下，花了3天時間建好小魚池，隨後買了紅球、黑球、白球、螢光仙子、小蝦等魚蝦種類回來養，許函均見狀後開心不已，天天開心地跑到魚池去看魚，而許父下班後最期待的事，也就是陪女兒去魚池觀察魚。

許父說，函均自從養魚後，變得「更乖了」，有次鄰居來訪時，不小心跌近池裡，大家嚇得趕緊將他扶起來，而函均也嚇傻了，還大哭起來，但她卻是說，「魚魚會不會死光」，在場人聽聞後不禁一陣大笑，但也都為這童言童語感到窩心，函均已慢慢懂得珍惜與愛護小生命。

(中時 )