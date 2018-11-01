東森購物網雙11 滿萬最高回饋近六千元

2018年11月01日 22:45 工商 張佩芬

正官庄高麗蔘元(100mlx10瓶x4盒)118-12東森獨家限量200組，市價1

800元，活動價只要1

東森購物公布雙11活動「1111狂歡慶」布局，東森購物網3C館消費滿萬最高回饋$5,934，登錄再送千元東森幣，還有機會抽中萬元好禮。電視47頻道當天全日採LIVE直播，祭出狂歡價1,111元，全通路消費任二件且單筆訂單滿890元，加碼送1,111元東森幣，晚上8點到10點，超狂「電視亂賣會」熱鬧登場，眾多商品下殺1折起。

東森購物去年雙11單日業績破億元，今年目標雙倍成長，挑戰2億營收。雙11活動期間各家銀行推出信用卡優惠，玉山/台新/星展/國泰/合庫/土地/上海/遠銀等，最高24%回饋。LINE Points最高10%回饋，滿額最高再拿3,478枚東森幣。

震撼優惠商品包括正官庄高麗蔘元(100mlx10瓶x4盒)11/8-12東森獨家限量200組，市價1,800元，活動價只要1,111元；小米掃地機器人11/9-11/12限時下殺，市價8,990，活動價只要7,395元。選擇超商取貨不限金額再抽iPHONE XS Max 512G、111元購物金。

東森購物電視47頻道則有全日LIVE活動，祭出狂歡價1,111元，搭配全通路當天消費任二件商品且單筆訂單滿890元，送1,111元東森幣。11/11當天晚上8點到10點，超狂「電視亂賣會」熱鬧登場，眾多商品下殺1折起，縮短銷售時間，賣完就換商品，購物專家連番上陣，您千萬不能錯過。

雙11光棍購物節，東森購物網3C館，主打「Hello，不買嗎?」，就是要誘惑您趁活動優惠犒賞自己和家人，11/1 10:00-11/13 10:00消費滿萬最高回饋$5,934，登錄再送千元東森幣，還有機會把IPhone XS MAX、筆記型電腦、ROG Phone、SWITCH、IPAD以及CANON相機等萬元好禮帶回家。

11/1-11/9消費滿萬就送$1,111東森幣，這次參與雙11活動品牌精銳盡出，除了每日兩支單品最高五折限量開搶外，華碩、宏碁、蘋果、索尼及華為等品牌皆有加碼活動。還有一張隱藏版限量$300元現折折價券供您領取，單價高於$1,000元的3C商品皆可使用，無使用限制。

主打商品iPhone 指定型號滿萬折千再送千，ASUS華碩14吋筆電 $8,900和AOC 27型寬AH-IPS螢幕 $3,999，還有遊戲片天天現領$200折價券，知名品牌外接硬碟1tb只要 $1,199元。天天上東森購物APP簽到打卡無須消費就以領取東森幣，最高可領50元東森幣；輸入折扣代碼: 3C1111現領$300折價券，數量有限。

東森購物表示，因應雙11購物節，東森購物位於桃園超過萬坪的兩座物流中心，將透過流程優化來縮短貨品從進倉到出庫的時間，並就過往數據提前做好各項庫存及運能調度，讓貨品可在時效內送到客戶手中。

(工商 )