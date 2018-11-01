U18亞青女籃》中華不敵大陸 明和紐西蘭爭第五

2018年11月01日 23:00 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

李緣(中)是大陸女籃後場新生力軍。(FIBA提供)

2018 U18亞青女籃經過一天休兵後，今天再戰，中華女籃53：80不敵陣中有3名身高190公分以上長人的中國大陸，和4強擦身而過，明天和紐西蘭爭第5名。

此役中華隊三分球在大陸長人陣防守下無法發揮，全場18投僅中2，整場投籃命中率也不到三成（81投22中），助攻也只有8次，不過籃板47：55倒是落後不多。

中華隊只有陳昱潔、吳瑋茹得分達雙位數，陳16分、吳11分，大陸隊以今年U17世界盃國手、後衛李緣數據最搶眼，繳出20分、11助攻、9籃板準大三元成績，個人助攻次數比中華隊全隊還多，儼然大陸女籃後場人才新希望。

中華隊首節曾以10：5領先尋求衛冕的大陸隊，逼得對手喊暫停重新佈署，回到場上後換中華隊亂了陣腳，幾次進攻發生失誤，被大陸以15：0攻勢超前分數；第2節開打中華隊又被對手一波8：0高潮打得難以施展手腳，以落後22分結束上半場。

第3節中華隊一度27：57落後達30，接著靠一波10：1攻勢縮小差距，可惜無法趁此機會逆轉，最終以27分之差敗下陣來，最多只能搶第5名，大陸則和晉級4強的澳洲、日本及韓國，攜手拿到明年U19女籃世界盃資格。

(中時電子報)