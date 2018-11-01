紐西蘭航空台北—奧克蘭不停點直飛 今日正式啟航

2018年11月01日 23:05 工商 張佩芬

紐西蘭航空邀請毛利族於台北奧克蘭首航慶典表演Kapa Haka（毛利戰舞）。圖：業者提供

紐西蘭航空台北—奧克蘭航線於今(1)日起正式啟航，成為目前台灣—紐西蘭往返的唯一不停點直飛航線。基於對台灣市場的重視，紐西蘭航空特別於桃園國際機場舉辦首航歡迎慶典。

紐西蘭航空董事DameTherese Walsh、紐西蘭航空首席營收長Cam Wallace與首席策略網絡及聯盟事務官NickJudd更搭乘首航航班來台，一同見證這歷史性的一刻。為慶祝首航開航，紐西蘭航空更祭出所有艙等的心動優惠價，不限出發日期，即刻輕鬆出發紐西蘭！

看準台灣觀光市場潛力，紐西蘭航空開啟台北—奧克蘭不停點直飛航線，成為目前市場上唯一營運台灣—紐西蘭往返直飛航線的航空公司。放眼環太平洋地區，台灣儼然已成爲往返紐西蘭長途航線的最佳潛力市場。紐西蘭航空將為台灣旅客帶來飛行新選擇，期許透過最舒適、便捷、快速的服務，讓每位旅客都能享受精緻的飛行體驗。

紐西蘭航空首席營收長CamWallace表示，「我們對於能夠開拓台灣市場感到十分興奮。自宣布開航以來，我們已感受到台灣民眾對於此航線的熱烈歡迎，而機位需求更預計在農曆新年間大幅提升。紐西蘭每年已迎接近42,000名台灣旅客，我們相信這一數字將不斷攀升，更期待此航線開通後，能夠吸引更多紐西蘭人前來探索台灣之美。」

在桃園國際機場盛大舉辦的首航歡迎慶典上，除了以台灣阿美族的原住民傳統歌舞迎接遠道而來的貴賓外，更邀請遠自紐西蘭的毛利族表演Kapa Haka（毛利戰舞），雙方在載歌載舞的熱鬧氛圍中，展現熱情與兩地友好之情誼。

CamWallace也與台灣觀光局互贈分別代表紐西蘭毛利文化的工藝品及代表台灣文化的禮物，為台紐兩地文化交流寫下新篇章。此外，紐西蘭航空更貼心為每位即將搭乘首航航班的旅客準備了具有紐西蘭特色的驚喜小禮物，相信這滿滿的溫暖與誠意將給旅客們留下畢生難忘的回憶。

紐西蘭航空憑藉著創新理念及優質服務等優異表現，在具指標性的國際獨立航空評比網站AirlineRatings.com中，連續5年蟬聯全球最佳航空公司殊榮！

秉持著提供旅客最優質飛行體驗的精神，紐西蘭航空將於台北航線上全面採用波音787-9夢想客機，以紐西蘭名廚PeterGordon和Michael Meredith設計的機上無國界美食料理、多樣獲獎的紐西蘭葡萄酒、別具互動性及娛樂性的機上娛樂系統等，提供旅客最舒適且獨具紐西蘭風情的服務，打造高空精緻享受。此外，紐西蘭航空也提供豪華商務艙、豪華經濟艙、EconomySkycouch™ 經濟艙空中沙發及經濟艙四種艙等選擇，滿足每位旅客的需求。

為慶祝台北直飛奧克蘭開航，紐西蘭航空也推出了所有艙等的驚喜優惠[3]。即日起至11月27日，於紐西蘭航空官網airnewzealand.tw購票，多個出發時間可以靈活選擇，最低僅需NT$19,900(未稅) 起，即可輕鬆出發紐西蘭；更可以NT$42,000(未稅) 的超優惠價格，體驗獲獎無數的豪華經濟艙[4]！搭乘豪華商務艙也只需NT$82,000(未稅)，立即享受奢華飛行體驗！

紐西蘭航空台北—奧克蘭不停點直飛航線之飛行時間約11小時；每週二、四、六提供每週三個往返航班。

(工商 )