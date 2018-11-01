違停聯結車害騎士喪命 肇事司機說謊竟能一萬元交保

2018年11月01日 23:26 中時 巫靜婷

肇事車輛明顯占用1／2車道，違規停車，警方將徐姓駕駛依業務過失致死罪移送。（巫靜婷翻攝）

苗栗竹南鎮科專八路與科專七路171巷口上月28日發生機車追撞載運磚塊的違停聯結車事故，33歲徐姓機車騎士昨晚因急性器官衰竭宣告不治，由於肇事現場未設有路口監視器，無法還原肇事現場，家屬期盼熱心民眾能提供行車紀錄器，幫助釐清事發經過，全案警方依業務過失致死罪將違停駕駛移送法辦。

48歲徐姓駕駛表示，為載運磚塊送至附近工地，違規停放車輛於科專八路上，供稱事發當時現場人員有設置交通錐及專人指揮，無奈憾事仍然發生。不過卻有路人指稱發生車禍後徐男才擺放交通安全錐。

警方表示，肇事現場未設有路口監視器，雖積極調閱鄰近民宅監視器畫面，但因角度關係，無法還原肇事現場。家屬認為此案疑點重重，希望有路過駕駛人能提供行車紀錄器，還原真相。

檢警1日傍晚相驗，肇事徐男改口坦承當時正開堆高機卸貨，車後方並未擺放交通錐，現場也無人做交通管制。因肇事車輛明顯占用1/2車道，違規停車，須負擔過失致死刑責，檢方訊後諭令徐姓駕駛1萬元交保。

警方呼籲，如因受於場地限制，須於道路上裝、卸貨，應向道路主管機關申請臨時使用許可、做好交通維護安全措施，並在後方派專人實施交通疏導工作，避免其他用路人危險，造成憾事發生。

(中時 )