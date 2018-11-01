高雄》改口讚韓國瑜 網民：綠媒老董超級大轉彎

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（本報資料照片）

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中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起「韓流」，聲勢居高不下。PTT網民貼文指，之前綠媒董事長吳子嘉說韓國瑜是草包，現在卻改口說韓國瑜是厲害人物，是劉邦，並表示自己以前不想這樣講，是想看民進黨能不能在最後關頭打敗韓。因此吳一番話讓網民不禁喊：這是超級大轉彎耶！

網民認為，吳子嘉今天終於講出內心話了，吳董前面這段話有露餡，表示他這幾天研究韓國瑜參選國民黨主席的影片，發現韓痛罵國民黨當權派的內容和猛的程度，和吳董自己差不多，所以才惺惺相惜。

吳子嘉今天在政論節目《年代向錢看》表示，他是一個厲害的角色，他以前不願講這種話，因他想民進黨有沒有機會在最後關頭把韓國瑜打敗，現在看這個情況，不是說韓會贏，不過即使韓輸，他也會是藍軍的領袖，這是一個很可怕的事實。並指現在「成吉思汗」的大軍已經集結成功了，高雄這一仗打完，韓國瑜不會停止，網軍會叫他繼續衝。

鄉民們說：「士氣論，貶敵降有勇無謀。」、「沒錯，我也是想到火鳳這一段，吳子嘉真的很神，可惜碰到戰神呂布。」、「韓國瑜批黨內根本火力全開。」、「吳董務實派的啊，實力至上原則，韓特質是他最討厭的，但又難料。」、「這些人其實就只是意識形態的不同，其實都很欣賞對方啦！」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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