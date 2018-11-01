雲嘉南分署表揚6廠商 中高齡員工創職場第二春

2018年11月01日 23:08 中時 李其樺

城貿股公司友善中高齡職場，購買輔具設備讓員工省時省力。（雲嘉南分署提供）

勞動部於日前舉辦「進用中高齡勞工績優獎」廠商表揚大會，全台共12家廠商獲獎，其中6家在雲嘉南分署輔導下參加評比，分獲一等及二等獎殊榮，表現亮眼；雲嘉南分署表示，高齡化加上少子化，未來企業面臨缺工危機，勢必須提高僱用中高齡員工的比例，中高齡員工可以利用「職務再設計」，運用輔具來提申工作效率，再創職場第二春。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，此次評比從84家廠商中選出12家，並頒贈優等、一等及二等獎，其中由分署輔導的6家廠商脫穎而出，分別是獲得一等獎的城貿股份有限公司、詠順科技股份有限公司，以及獲得二等獎的美商三好農業股份有限公司臺灣分公司、鑫東龍安防股份有限公司、天一藥廠股份有限公司及戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院。

獲得一等獎的城貿股份有限公司，員工數28人，中高齡員工12位佔比43%，35-44歲屆中高齡的員工也有29%，意識到員工年齡逐年增加，城貿公司向雲嘉南分署申請「小型企業人力提升計畫」，開辦文書處理課程，再由青年人力從旁指導協助，大幅提升員工的成本觀念，彼此也能教學相長；另外城貿公司也自我設立「3A通才訓練制度」，要求每位員工在製程間輪調，以技術熟悉程度區分等級，再利用師徒制將技術傳承。

「中高齡員工有忠誠度，也較主動盡責！」城貿公司舉例近年僱用中高齡的莊先生擔任品管課長，雖才到職兩年多，但因主動認真不喊苦，近期已被晉升為廠務副廠長，是中高齡員工表現突出的案例之一。

另一個獲得一等獎的詠順科技股份有限公司，157名員工中有16%是中高齡，面對職場勞動力逐漸老化，人資經理張榮利表示，高階主管會影響中階主管的用人偏好，除了引導善用中高齡人才，化解選才的侷限性，也設立師徒制，讓具有一定年資的中高齡同仁，成為師傅或內部講師的儲備人選，做好企業傳承。

柯呈枋說，雲嘉南分署去年成立中高齡就業輔導團迄今，整合產官學研相關領域學者及實務專家，主動出擊協助雲嘉南企業廠商針對相關議題，運用職務再設計、職務再適應及職業訓練等獎助措施的輔助予以支持，不僅做為轄區事業單位堅強的後盾，也幫中高齡者開拓更多的就業機會，創造勞資雙贏的局面。

(中時 )