季節美食情 樂天皇朝新推魚蟹料理嚐鮮享優惠

2018年11月01日 23:14 中時電子報 綜合報導

來台迎接三週年的樂天皇朝，將推陳出新端出20道全新菜色，所有菜色由集團新加坡、上海聯手台灣三地主廚研發烹調而成，精挑台灣在地優質食材入菜，並以上海菜的兩大靈魂黃魚和螃蟹為主軸帶領，增添本就經典的樂天皇朝菜色豐富度，其中因費時費工近年連上海許多餐廳都減少販售的道地上海料理雪菜黃魚煨麵，必成此次新菜登場的亮點之外，去年世大運期間以熊讚包造型試賣，大受歡迎的竹炭流沙包也將正式入菜！

碧綠黃魚羹用的是薺菜。(樂天皇朝提供)

樂天皇朝雖以獨創的八色小籠包著稱，但也一直努力於將值得推薦的中華南北料理提供給消費者，透過每季的新品反饋來了解顧客的喜好，這次的菜單調整可說是在原本經典菜色中的升級版，其中不但有老饕等級的上海魚蟹滋味，也有過去季節限定頗受好評的菜品點心，克服了部分食材在台灣不易取得困難，就是希望能端出經典老菜的新滋味，以上海style挑戰老饕味蕾。

這次的新菜中，運用最多的就是黃魚和螃蟹兩大靠「鮮」取勝的食材，既是要新鮮，對食材的要求必定甚高，除了對黃魚養殖環境、黃魚大小和每天現流直送的嚴格把關，像是和黃魚搭配出場的薺菜，醃鳳梨也都有水準之上的要求，其中雪菜黃魚煨麵的精華就在湯頭，熬煮湯頭除了黃魚骨、魚頭、老雪菜之外還加入了秘密武器整條的新鮮鯽魚慢火熬煮至湯頭顏色變乳白，魚肉膠質盡釋出，最後依比例調入皇朝招牌豬骨湯，盛碗出鍋時放上整片過油微炸的鮮嫩黃魚片，為求每碗都做到鮮而不腥，只能每日限量保持品質。這樣的優質黃魚在黃魚春捲、碧綠黃魚羹和古法蒸黃魚、醃鳳梨蒸黃魚幾道新菜都可以嚐到。

蟹粉蝦仁新鮮是要訣。(樂天皇朝提供)

而螃蟹部分，採用的是台灣本地新鮮青蟹，取出蟹肉、蟹黃，但最繁複的就是熬蟹油的過程，以豬油為底入鍋逼出油脂，然後放入洋蔥、紅蘿蔔、西芹等材料入鍋一起熬煮，接著再放入蔥油，最後放入蟹殼，全部熬製完成需要大半天，蟹油完成後依序加入薑、花雕、醋和蟹粉，和水拌炒，這樣鮮甜的蟹粉可依個人喜好在蟹粉豆腐、蟹粉蝦仁、蟹粉炒飯和蟹粉拌麵中品嚐得到。

黃魚春捲已經甚少餐廳有銷售。(樂天皇朝提供)

做為美食最好Ending的甜點部分，包括去年頗受好評、詢問度最高的流沙包，是用獨家配方的黃金比例調製出的內餡，一口咬下甜而不膩、帶著絲綢般細膩滑順口感，將成為皇朝菜單的固定角色外，還增添了運用台灣萬丹紅豆為基底製作的豆沙福包，不但外觀渾圓透白，口感甜而不膩，是結束一餐後的必點美味。

紅油鮮蝦抄手在原本受歡迎的抄手口味上多一種選擇。(樂天皇朝提供)

除了上述菜式，還有更多新菜成員加入，將於即日起開始於樂天皇朝微風信義店開賣，為鼓勵顧客多嚐試各類新品，即日起至107年11月29日止，凡點新菜一道即享此菜品的九折、兩道八折、三道(至多三道)可享七折(折扣限新菜單品)打卡分享再送飲品，消費者可以把握機會快來嚐鮮！

(中時電子報)