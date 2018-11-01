《波希米亞狂想曲》重現皇后合唱團奇蹟 表演20分鐘募款100萬英鎊

2018年11月01日 23:23 中時 潘鈺楨

皇后合唱團團員布萊恩梅與羅傑泰勒參與電影製作。（福斯提供）

雷米馬利克飾演佛萊迪墨裘瑞。（福斯提供）

以稱霸全球樂壇近半世紀的搖滾天團皇后合唱團（QUEEN）及其靈魂主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）為中心所發展的搖滾音樂傳記電影《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），電影除了描述佛萊迪墨裘是如何從一個無名小卒，成為撼動全世界的搖滾之神之外，更是首度將本世紀最偉大的「拯救生命」演唱會（Live Aid Concert）舞台神還原地搬上大銀幕，讓全球影迷們都能再度見證音樂跨越種族、國界、文化與性別的力量。

《波希米亞狂想曲》以皇后合唱團的最關鍵與震撼的「拯救生命」慈善演出作為開場與結束。這場演唱會是80年代中最重要的一件指標性文化盛事，他們號召了當時世界上最大咖的超級巨星，為衣索比亞的飢荒難民募款。而將那場精采絕倫的演出當成故事亮點的決定，對於製片葛拉罕金（Graham King）與劇組來說則是一件再合理不過的事。

在1985年7月13日這一天，皇后合唱團在短短的20分鐘演出內，用他們獨樹一熾的舞台魅力搖滾天際，凝聚了現場超過8萬迷的觀眾的心，同時還獲得當日單筆最高額，金額高達100萬英鎊的捐款，成為了史上最盛大的一場衛星連線與電視轉播的演唱會，吸引了全球超過150個國家及19億觀眾同時收看。

事實上，在準備開始籌備「拯救生命演唱會」前，樂團主唱佛萊迪墨裘瑞（雷米馬利克 飾）正身處於毒品與酒精成癮的危險泥沼中，身邊盡是圍繞著在利用他的狐群狗黨們，這除了讓他迷失自我外，更是讓他的事業跌到了谷底。這場演唱會除了對皇后合唱團來說是創造歷史的決定性瞬間之外，更可以說是墨裘瑞生命中的重要轉捩點。

為了確保電影能夠忠於史實，製片葛拉罕金更是親自將皇后合唱團的團員布萊恩梅（Brian May）以及羅傑泰勒（Roger Taylor）帶入了全片的企劃之中，他說：「你能讀許多書籍、報紙與雜誌文章，看影片與訪問。當你能與這些真正能帶你穿越歷史的人坐在一起，告訴你那些你從未聽聞過有關於佛萊迪的軼事，即便是在今日透過網路也一樣。而這對我來說便是一切。」

身為墨裘瑞最親近的團員、摯友及家人，布萊恩梅與羅傑泰勒更是首次坐在鏡頭前侃侃而談：「其實我們剛開始並不太情願要將佛萊迪的故事搬上大銀幕，因為說真的，很難拍出一部能夠公平呈現出佛萊迪的電影。」但在墨裘瑞逝世的數年間，當無數個拍攝提案與企劃如雪片般的送到了梅與泰勒眼前時，這讓他們重新領悟到了一件事：「如果我們不參與，其他人也會做這件事，那麽到時候你就無法保護佛萊迪的遺風。」在經過縝密的討論後，他們終於決定投身參與這段漫長的旅程。

兩位原始團員的加入，彷彿是為了劇組打了一股強心針，飾演布萊恩梅的格威利姆李更是在受訪時表示自己在最初進劇組時，內心其實是備感壓力的：「我以前學過一點吉他，但要在鏡頭前扮演布萊恩梅，並擔任整個樂團的主奏，這是完全不一樣的事情。」而梅的支持便在此時給了他莫大的鼓勵，幾個困難的旋律，都是由他親自手把手的教導順利完成拍攝。

身為世界傳奇「鼓神」的羅傑泰勒，也同樣分享了自己與在劇中扮演他本人的班哈迪的交流經驗，不過相較於「布萊恩組」的溫馨，「泰勒組」的場面可說是逗趣許多，他笑道：「我以最快的速度秀了幾個最炫的視覺招數給班看，畢竟要真的學會打鼓是要花上好幾年的時間。」眼神中不經意流露出的驕傲神情，更是讓梅在一旁忍不住吐槽道：「真的嗎？」

就如同電影情節一般，劇組滿腔熱血的努力也在拯救生命演唱會的拍攝中高漲到最頂點；而身為整場演出的「當事人」的梅與羅傑也同樣在拍攝當天來到了現場。梅這樣表示：「當我走進那舞台的那瞬間，感覺非常超現實，因為它完美地複製了舞台在當年的每一個細節——包括我背後的放大器、踏板，甚至是服裝與後台的香菸頭、菸灰缸與可樂罐，他們真的做得棒極了！」

每個人對於那一天都有專屬個人的回憶，但對於當天的表演者則有特殊的重要意義，尤其是布萊恩梅，他說：「我能記得當時的緊迫、每件事都進行得超快，非常刺激，」他回想道：「這活動就僅有一次，有點嚇人，但是以一種非常好的方式。就像每場演出，有種巨大的寬心感會自舞台上散發出來。你慶幸沒可怕的狀況發生、演出沒一蹋糊塗、你讓自己表現得很好。那是一種很棒的感覺。那是一次很美好的回憶，因為每個人都把個人的自負放一邊，支持並鼓勵彼此！」。

時間無法抹滅佛萊迪墨裘瑞在全球歌迷們心中的地位，更無法沖淡他烙印在梅與泰勒腦海中的身影，梅說：「我們的人生中有太多關於佛萊迪的回憶了，」他感性地回憶道：「我記得那狡黠的微笑與他眼中的閃光。他會說出完全不得體與頑皮的話。但事實上他是個非常幽默與善良的人，他體內完全沒有一根壞骨頭。雖然他性子的確很急，而且從不隱藏，總是會馬上反應出來讓大家看到，但表面之下他非常害羞，如果有衝突，他會面對它、解決它，然後就再也不當一回事了。」他更這樣強調：「我記得佛萊迪為人處世的溫暖，以及他不會蹉跎光陰在任何事物身上。他非常專注，他總是清楚該怎麼做讓自己全身而退，那是很值得他人學習的一課，而不是在某個特定情況下試著取悅其他人。」電影11月2日在台上映。

(中時 )