渣男拿正宮錢養小三 幼子前狠毆妻畫面曝光 網友拳頭都硬了

男子又用手從她臉上巴下去，整個跌倒在地。(翻攝自爆料公社)

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中時電子報
/綜合報導
男子手段相當兇殘絲毫不顧旁邊的老人與小孩。(翻攝自爆料公社)

臉書《爆料公社》有網友貼出一段監視器畫面，一名男子拿著一個包包，不顧老婆阻止動手痛毆老婆，不但對著他拳打腳踢，而兩名小孩與老人在旁阻擋，男子還繼續動手，網友看了忍不住咒罵，拳頭也硬了。

據網友描述：「男生在外有小三，還把正宮的錢和車拿走，更在孩子面前家暴！還連夜把女兒帶走讓媽媽找不到？！」影片中，男子先手上提了一個黑色包包出現，妻子在後面示圖阻止男子拿走包包，男子拿著包包直接往女子頭上砸下去，女子被重重砸得站不穩，接著上前拉扯，男子又用手從她臉上巴下去，整個跌倒在地。

接著兩名稚嫩的幼子與一名長者，跟著出來，小男孩哭著跑出來，看到媽媽趴在地上跑過去抱媽媽...。過程中長者還幫忙女子與渣男搶拉包包，只見男子手段相當兇殘絲毫不顧旁邊的老人與小孩。整段影片被PO上網讓見者都爆氣。有知情的網友透露：聽說男孩在媽媽那邊，女孩被爸爸帶走，目前音訊全無！

網友氣憤的留言：「吿到底 爭取小孩...」、「這影片應該讓小三看一下，這樣的男人 還敢要嗎？今天會為了妳打老婆，以後，也會為了別的女人打妳的」、「人渣~怎麼不去死～看的拳頭都硬了！！！」

(中時電子報)

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