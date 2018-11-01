習近平與川普熱線通話 擬於G20峰會會晤

2018年11月01日 23:35 旺報 呂佳蓉

大陸國家主席習近平1日與美國總統川普熱線通話，川普表示，期待著與習近平在阿根廷二十國集團領導人峰會期間再次會晤，雙方可以就一些重大問題進行深入探討；習近平則說，願與川普在出席阿根廷二十國集團領導人峰會期間再次會晤，就中美關係及其他重大問題深入交換意見。

川普指出，他重視與習近平的良好關係，願通過習近平向中國人民致以良好的祝願。兩國元首經常直接溝通非常重要，並稱我們要保持經常聯繫。他也說希望雙方共同努力，為會晤做好充分準備。美方重視美中經貿合作，願繼續擴大對華出口。兩國經濟團隊有必要加強溝通磋商。川普也說，支持美國企業積極參加首屆中國國際進口博覽會。

習近平表示，中方已就中美關係多次闡明原則立場。希望雙方按照雙方領導人達成的重要共識，促進中美關係健康穩定發展。兩人對中美關係健康穩定發展、擴大中美經貿合作都有良好的願望，雙方要努力把這種願望變為現實。

習近平指出，中美經貿合作的本質是互利共贏。過去一段時間，中美雙方在經貿領域出現一些分歧，兩國相關產業和全球貿易都受到不利影響，這是中方不願看到的。中國即將舉辦首屆國際進口博覽會，這顯示了中方增加進口、擴大開放的積極意願。很高興眾多美國企業踴躍參與。中美雙方也有通過協調合作解決經貿難題的成功先例。兩國經濟團隊要加強接觸，就雙方關切問題開展磋商，推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

兩國元首還就朝鮮半島局勢交換意見。習近平強調，今年以來，朝鮮半島形勢出現積極變化。中方讚賞川普與北韓領導人金正恩舉行歷史性會晤，推動了朝鮮半島無核化和政治解決進程。希望美朝雙方照顧彼此關切，進一步推進朝鮮半島無核化和構建朝鮮半島和平機制進程。中方將繼續發揮建設性作用。

川普表示，今年以來，美朝會談取得了積極進展。美方高度重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，願繼續同中方加強溝通協調。

(旺報 )